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Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова
Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2024
Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова
Запад, решивший нанести России стратегическое поражение на Украине, сам завел себя в тупик с этой политикой и опасается того, что события развиваются не по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:23
2024-10-16T18:23
2024-10-16T18:44
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад, решивший нанести России стратегическое поражение на Украине, сам завел себя в тупик с этой политикой и опасается того, что события развиваются не по задуманному сценарию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта. "Они сами себя психологически раскачали и просто загнали в тупик. Они сначала придумал российскую угрозу, потом начали придумывать историю про то, что сами нанесут России стратегическое поражение. Потом начали манипулировать темой Украины во всех аспектах. Возвели в качестве какого-то идола на пьедесталы вообще всех стран Зеленского. И пришли к очевидному неразрешимому вопросу: а что дальше-то?" - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя заявления финского министра. В словах об усталости западных стран от поддержки Киева в первую очередь слышны опасения от того, что ситуация не идет по задуманному ими сценарию, сказала Захарова. При этом, отметила она, та же глава МИД Финляндии призвала удвоить помощь Киеву, а представители финских властей говорят о готовности страны помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется. "Мне кажется, надо уже как-то корректировать свою позицию, потому что иначе выглядит просто глупо", - добавила официальный представитель МИД.
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россия, украина, финляндия, мария захарова, в мире
Россия, Украина, Финляндия, Мария Захарова, В мире
Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова
Захарова: Запад, решивший нанести России поражение, сам завел себя в тупик
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад, решивший нанести России стратегическое поражение на Украине, сам завел себя в тупик с этой политикой и опасается того, что события развиваются не по задуманному сценарию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Финляндии
Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта.
"Они сами себя психологически раскачали и просто загнали в тупик. Они сначала придумал российскую угрозу, потом начали придумывать историю про то, что сами нанесут России стратегическое поражение. Потом начали манипулировать темой Украины во всех аспектах. Возвели в качестве какого-то идола на пьедесталы вообще всех стран Зеленского. И пришли к очевидному неразрешимому вопросу: а что дальше-то?" - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя заявления финского министра.
В словах об усталости западных стран от поддержки Киева
в первую очередь слышны опасения от того, что ситуация не идет по задуманному ими сценарию, сказала Захарова. При этом, отметила она, та же глава МИД Финляндии призвала удвоить помощь Киеву, а представители финских властей говорят о готовности страны помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется.
"Мне кажется, надо уже как-то корректировать свою позицию, потому что иначе выглядит просто глупо", - добавила официальный представитель МИД.