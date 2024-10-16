https://ria.ru/20241016/zapad-1978388328.html

Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова

Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова - РИА Новости, 16.10.2024

Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова

Запад, решивший нанести России стратегическое поражение на Украине, сам завел себя в тупик с этой политикой и опасается того, что события развиваются не по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:23

2024-10-16T18:23

2024-10-16T18:44

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украина

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мария захарова

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад, решивший нанести России стратегическое поражение на Украине, сам завел себя в тупик с этой политикой и опасается того, что события развиваются не по задуманному сценарию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times признала, что на Западе растет усталость от поддержки Украины, и западные государства все больше надеются на какую-то форму урегулирования конфликта. "Они сами себя психологически раскачали и просто загнали в тупик. Они сначала придумал российскую угрозу, потом начали придумывать историю про то, что сами нанесут России стратегическое поражение. Потом начали манипулировать темой Украины во всех аспектах. Возвели в качестве какого-то идола на пьедесталы вообще всех стран Зеленского. И пришли к очевидному неразрешимому вопросу: а что дальше-то?" - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя заявления финского министра. В словах об усталости западных стран от поддержки Киева в первую очередь слышны опасения от того, что ситуация не идет по задуманному ими сценарию, сказала Захарова. При этом, отметила она, та же глава МИД Финляндии призвала удвоить помощь Киеву, а представители финских властей говорят о готовности страны помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется. "Мне кажется, надо уже как-то корректировать свою позицию, потому что иначе выглядит просто глупо", - добавила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

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россия, украина, финляндия, мария захарова, в мире