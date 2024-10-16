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Источник: Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября - РИА Новости, 16.10.2024
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15:35 16.10.2024 (обновлено: 15:46 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zakon--1978351327.html
Источник: Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября
Источник: Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября - РИА Новости, 16.10.2024
Источник: Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября
Совфед намерен рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на заседании 27 ноября, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:35
2024-10-16T15:46
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госдума рф
экономика
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Совфед намерен рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на заседании 27 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."Закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года планируется рассмотреть 27 ноября вслед за Госдумой", - сказал собеседник агентства.Госдума рассмотрит документ в первом чтении 24 октября.Проект бюджета сформирован по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно.Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования.Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.
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совет федерации рф, россия, госдума рф, экономика
Совет Федерации РФ, Россия, Госдума РФ, Экономика
Источник: Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября

Совфед намерен рассмотреть закон о федеральном бюджете 27 ноября после ГД

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Совфед намерен рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" на заседании 27 ноября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
"Закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года планируется рассмотреть 27 ноября вслед за Госдумой", - сказал собеседник агентства.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта российского бюджета
24 сентября, 18:35
Госдума рассмотрит документ в первом чтении 24 октября.
Проект бюджета сформирован по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% к ВВП) соответственно.
Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования.
Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
24 сентября, 16:55
 
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