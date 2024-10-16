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Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха - РИА Новости, 16.10.2024
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19:59 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zakharova-1978402700.html
Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха
Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха
Россия в контактах с Азербайджаном поднимает вопрос беженцев из Карабаха, у них есть возможность вернуться домой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:59
2024-10-16T19:59
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в контактах с Азербайджаном поднимает вопрос беженцев из Карабаха, у них есть возможность вернуться домой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. "То, чему мы действительно сопереживаем — это судьбе людей, которые покинули свои дома. У которых сложилась жизнь, сформировалась, а у кого-то она и началась там. А у кого-то там похоронены близкие, родные, вся жизнь семей, история семей с этим местом связано. Это колоссальная трагедия, в которой, вы прекрасно понимаете, много аспектов и нюансов. Мы неоднократно комментировали и подчеркивали конструктивные шаги Баку, которые были направлены на предоставление возможности населению, которое покинуло свои родные места, туда вернуться. Я честно вам могу сказать, да простят меня коллеги-эксперты - этот вопрос ставим и в ходе двусторонних контактов с азербайджанскими коллегами, получаем соответствующие разъяснения, пояснения", - заявила Захарова на брифинге. Она заверила, что российская сторона прекрасно понимает, что такое для людей, которые исторически были с этими местами связаны, их лишиться. "При этом я еще раз хочу подчеркнуть - возможность для возвращения была предоставлена.... Возможность для возвращения имелась и имеется. Если, как вы говорите, люди заинтересованы в сохранении своих домов, родных мест, наверное, нужно воспользоваться этой возможностью. Еще раз подчеркну - она же есть", - заверила Захарова. Она также задала вопрос, что было сделано властями Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240112/armeniya-1920900912.html
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в мире, баку, россия, азербайджан, мария захарова, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха

Мария Захарова: Москва в контактах с Баку поднимает вопрос беженцев из Карабаха

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия в контактах с Азербайджаном поднимает вопрос беженцев из Карабаха, у них есть возможность вернуться домой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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"То, чему мы действительно сопереживаем — это судьбе людей, которые покинули свои дома. У которых сложилась жизнь, сформировалась, а у кого-то она и началась там. А у кого-то там похоронены близкие, родные, вся жизнь семей, история семей с этим местом связано. Это колоссальная трагедия, в которой, вы прекрасно понимаете, много аспектов и нюансов. Мы неоднократно комментировали и подчеркивали конструктивные шаги Баку, которые были направлены на предоставление возможности населению, которое покинуло свои родные места, туда вернуться. Я честно вам могу сказать, да простят меня коллеги-эксперты - этот вопрос ставим и в ходе двусторонних контактов с азербайджанскими коллегами, получаем соответствующие разъяснения, пояснения", - заявила Захарова на брифинге.
Она заверила, что российская сторона прекрасно понимает, что такое для людей, которые исторически были с этими местами связаны, их лишиться.
"При этом я еще раз хочу подчеркнуть - возможность для возвращения была предоставлена.... Возможность для возвращения имелась и имеется. Если, как вы говорите, люди заинтересованы в сохранении своих домов, родных мест, наверное, нужно воспользоваться этой возможностью. Еще раз подчеркну - она же есть", - заверила Захарова.
Она также задала вопрос, что было сделано властями Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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