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Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z" - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zakharova-1978358783.html
Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z"
Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z" - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией назвала представленный Владимиром Зеленским план по конфликту на Украине планом "Я" и добавила, что... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:22
2024-10-16T16:22
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией назвала представленный Владимиром Зеленским план по конфликту на Украине планом "Я" и добавила, что сработает план "Z". Зеленский представил в Верховной раде план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Выступая в Верховной раде, Зеленский представил очередной план. У него был план "А", он провалился, у него был план "Б", он тоже не сыграл. Мне кажется, он перебрал уже все буквы и дошел до последней буквы в алфавите - буквы "Я". Видимо, это план "Я". В переводе на английский эта самая последняя буква звучит как план "Z" (последняя буква алфавита в английском языке - ред.). Вот этот план точно сработает, в отличие от всех планов Зеленского", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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верховная рада украины, нато, мария захарова, владимир зеленский, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, НАТО, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Россия, В мире
Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z"

Мария Захарова: все замыслы Зеленского не сработают, сработает план "Z"

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией назвала представленный Владимиром Зеленским план по конфликту на Украине планом "Я" и добавила, что сработает план "Z".
Зеленский представил в Верховной раде план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
"Выступая в Верховной раде, Зеленский представил очередной план. У него был план "А", он провалился, у него был план "Б", он тоже не сыграл. Мне кажется, он перебрал уже все буквы и дошел до последней буквы в алфавите - буквы "Я". Видимо, это план "Я". В переводе на английский эта самая последняя буква звучит как план "Z" (последняя буква алфавита в английском языке - ред.). Вот этот план точно сработает, в отличие от всех планов Зеленского", - сказала Захарова на брифинге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныНАТОМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВ мире
 
 
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