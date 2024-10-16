https://ria.ru/20241016/zakharova-1978358783.html

Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z"

Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z" - РИА Новости, 16.10.2024

Захарова заявила, что вместо плана Зеленского сработает план "Z"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией назвала представленный Владимиром Зеленским план по конфликту на Украине планом "Я" и добавила, что... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:22

2024-10-16T16:22

2024-10-16T16:22

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией назвала представленный Владимиром Зеленским план по конфликту на Украине планом "Я" и добавила, что сработает план "Z". Зеленский представил в Верховной раде план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Выступая в Верховной раде, Зеленский представил очередной план. У него был план "А", он провалился, у него был план "Б", он тоже не сыграл. Мне кажется, он перебрал уже все буквы и дошел до последней буквы в алфавите - буквы "Я". Видимо, это план "Я". В переводе на английский эта самая последняя буква звучит как план "Z" (последняя буква алфавита в английском языке - ред.). Вот этот план точно сработает, в отличие от всех планов Зеленского", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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верховная рада украины, нато, мария захарова, владимир зеленский, украина, россия, в мире