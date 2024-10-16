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Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 16.10.2024 (обновлено: 21:53 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html
Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над "планом победы" Владимира Зеленского, заявив, что в нем, как и в "победе" тогдашнего комика... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:52
2024-10-16T21:53
специальная военная операция на украине
нато
владимир зеленский
россия
украина
киев
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над "планом победы" Владимира Зеленского, заявив, что в нем, как и в "победе" тогдашнего комика на выборах, две лишние буквы - "по". Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта. "За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным - две лишних буквы "по", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост двумя фотографиями Зеленского из Рады с разницей в пять лет: из 2019 и 2024 года (в 2019 году Зеленский одержал победу на выборах украинского президента, в 2024 году представил свой "план победы"). Как ранее заявляла Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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нато, владимир зеленский, россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского

Захарова назвала лишними буквы "по" в "плане победы" Зеленского

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над "планом победы" Владимира Зеленского, заявив, что в нем, как и в "победе" тогдашнего комика на выборах, две лишние буквы - "по".
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным - две лишних буквы "по", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост двумя фотографиями Зеленского из Рады с разницей в пять лет: из 2019 и 2024 года (в 2019 году Зеленский одержал победу на выборах украинского президента, в 2024 году представил свой "план победы").
Как ранее заявляла Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
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