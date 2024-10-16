Захарова назвала две лишние буквы в "плане победы" Зеленского
Захарова назвала лишними буквы "по" в "плане победы" Зеленского
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над "планом победы" Владимира Зеленского, заявив, что в нем, как и в "победе" тогдашнего комика на выборах, две лишние буквы - "по".
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
"За пять лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным - две лишних буквы "по", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив пост двумя фотографиями Зеленского из Рады с разницей в пять лет: из 2019 и 2024 года (в 2019 году Зеленский одержал победу на выборах украинского президента, в 2024 году представил свой "план победы").
Как ранее заявляла Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.