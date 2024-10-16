https://ria.ru/20241016/zaharova-1978272250.html

МИД: на 500 тысяч граждан Молдавии в России есть десять тысяч бюллетеней

МИД: на 500 тысяч граждан Молдавии в России есть десять тысяч бюллетеней - РИА Новости, 16.10.2024

МИД: на 500 тысяч граждан Молдавии в России есть десять тысяч бюллетеней

В России живет примерно полмиллиона граждан Молдавии, но для них заготовили только десять тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:42

2024-10-16T09:42

2024-10-16T10:30

молдавия

москва

гагаузия

мария захарова

майя санду

ион кику

евросоюз

наша партия

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России живет примерно полмиллиона граждан Молдавии, но для них заготовили только десять тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Мы говорим именно о гражданах Молдавии, которые работают, учатся, создали семьи здесь, но продолжают быть гражданами с правом голоса. В среднем, по оценкам, — 500 тысяч человек", — сказала она. Для этих избирателей напечатали всего десять тысяч бюллетеней, причем в России откроются только два избирательных участка — в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалось, что их будет пять, добавила дипломат. По ее мнению, это "отражение истинных ценностей" режима президента Майи Санду. "На 500 тысяч человек этот как бы демократичный, живущий по западным ценностям режим Санду напечатал десять тысяч бюллетеней для одного города Москвы и двух избирательных участков. <…> Это что такое за ценности? А в этом и суть, в этом и есть правда жизни. <…> Пусть это станет <…> индикатором полученного анализа состояния этих самых как бы европейских ценностей. <…> Теперь нужно это знание закрепить у себя хотя бы на пару дней для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу реальных, истинных, настоящих ценностей", — заключила Захарова. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, в этот же день пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. На референдум выносится один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Идею референдума резко критиковали оппозиция и общественники. Так, лидер блока "Победа" Илан Шор, бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум проводится не для того, чтобы отразить стремления народа, а чтобы усилить позиции действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241015/moldavija-1978230461.html

https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html

https://ria.ru/20241016/zaharova-1978270368.html

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молдавия, москва, гагаузия, мария захарова, майя санду, ион кику, евросоюз, наша партия