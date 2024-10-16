https://ria.ru/20241016/yunisef-1978378154.html

ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни

ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни - РИА Новости, 16.10.2024

ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни

Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:40

2024-10-16T17:40

2024-10-16T17:49

ливан

юнисеф

в мире

ближний восток

северная африка

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овэйс."Сегодня в Ливане более 400 тысяч детей лишены доступа к образованию и безопасных условий жизни. Из-за происходящего вокруг большинство страдает от ужасов войны и психологических расстройств, многим нужна специализированная поддержка",- сказала Овэйс.По ее словам, еще есть надежда, что ученики смогут вернуться в школы 4 ноября, как это было установлено ливанским правительством, однако все будет зависеть от ситуации на местах."Мы не можем допустить потерю целого поколения в плане недостатка образования, развития социальных навыков у детей, элементарного общения с друзьями",- отметила представительница организации.Основная роль ЮНИСЕФ заключается не только в оказании поддержки посредством натуральной или чрезвычайной гуманитарной помощи, такой как матрасы и одеяла, но и в содействии в вопросах, связанных со здравоохранением, продовольствием и образованием."Объем оказанной ЮНИСЕФ помощи Ливану достиг более 170 тонн, включая медикаменты и предметы первой необходимости. В условиях продолжающихся бомбардировок и перемещения населения эти потребности неизбежно будут расти. Уже сейчас мы испытываем нехватку порядка 105 миллионов долларов и призываем всех сотрудничать, чтобы заполнить эту брешь и поддержать Ливан",- добавила Овэйс.

https://ria.ru/20241016/livan-1978295016.html

https://ria.ru/20241015/livan-1978143941.html

ливан

ближний восток

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ливан, юнисеф, в мире, ближний восток, северная африка, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024