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ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни - РИА Новости, 16.10.2024
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17:40 16.10.2024 (обновлено: 17:49 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/yunisef-1978378154.html
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни - РИА Новости, 16.10.2024
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни
Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:40
2024-10-16T17:49
ливан
юнисеф
в мире
ближний восток
северная африка
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овэйс."Сегодня в Ливане более 400 тысяч детей лишены доступа к образованию и безопасных условий жизни. Из-за происходящего вокруг большинство страдает от ужасов войны и психологических расстройств, многим нужна специализированная поддержка",- сказала Овэйс.По ее словам, еще есть надежда, что ученики смогут вернуться в школы 4 ноября, как это было установлено ливанским правительством, однако все будет зависеть от ситуации на местах."Мы не можем допустить потерю целого поколения в плане недостатка образования, развития социальных навыков у детей, элементарного общения с друзьями",- отметила представительница организации.Основная роль ЮНИСЕФ заключается не только в оказании поддержки посредством натуральной или чрезвычайной гуманитарной помощи, такой как матрасы и одеяла, но и в содействии в вопросах, связанных со здравоохранением, продовольствием и образованием."Объем оказанной ЮНИСЕФ помощи Ливану достиг более 170 тонн, включая медикаменты и предметы первой необходимости. В условиях продолжающихся бомбардировок и перемещения населения эти потребности неизбежно будут расти. Уже сейчас мы испытываем нехватку порядка 105 миллионов долларов и призываем всех сотрудничать, чтобы заполнить эту брешь и поддержать Ливан",- добавила Овэйс.
https://ria.ru/20241016/livan-1978295016.html
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ливан, юнисеф, в мире, ближний восток, северная африка, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, ЮНИСЕФ, В мире, Ближний Восток, Северная Африка, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни

ЮНИСЕФ: более 400 тысяч ливанских детей лишены доступа к образованию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овэйс.
"Сегодня в Ливане более 400 тысяч детей лишены доступа к образованию и безопасных условий жизни. Из-за происходящего вокруг большинство страдает от ужасов войны и психологических расстройств, многим нужна специализированная поддержка",- сказала Овэйс.
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По ее словам, еще есть надежда, что ученики смогут вернуться в школы 4 ноября, как это было установлено ливанским правительством, однако все будет зависеть от ситуации на местах.
"Мы не можем допустить потерю целого поколения в плане недостатка образования, развития социальных навыков у детей, элементарного общения с друзьями",- отметила представительница организации.
Основная роль ЮНИСЕФ заключается не только в оказании поддержки посредством натуральной или чрезвычайной гуманитарной помощи, такой как матрасы и одеяла, но и в содействии в вопросах, связанных со здравоохранением, продовольствием и образованием.
"Объем оказанной ЮНИСЕФ помощи Ливану достиг более 170 тонн, включая медикаменты и предметы первой необходимости. В условиях продолжающихся бомбардировок и перемещения населения эти потребности неизбежно будут расти. Уже сейчас мы испытываем нехватку порядка 105 миллионов долларов и призываем всех сотрудничать, чтобы заполнить эту брешь и поддержать Ливан",- добавила Овэйс.
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