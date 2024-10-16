https://ria.ru/20241016/yunisef-1978378154.html
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни - РИА Новости, 16.10.2024
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни
Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:40
2024-10-16T17:40
2024-10-16T17:49
ливан
юнисеф
в мире
ближний восток
северная африка
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767117586_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_be60f49fc7a021ba22158ace0e6a7e7d.jpg
БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овэйс."Сегодня в Ливане более 400 тысяч детей лишены доступа к образованию и безопасных условий жизни. Из-за происходящего вокруг большинство страдает от ужасов войны и психологических расстройств, многим нужна специализированная поддержка",- сказала Овэйс.По ее словам, еще есть надежда, что ученики смогут вернуться в школы 4 ноября, как это было установлено ливанским правительством, однако все будет зависеть от ситуации на местах."Мы не можем допустить потерю целого поколения в плане недостатка образования, развития социальных навыков у детей, элементарного общения с друзьями",- отметила представительница организации.Основная роль ЮНИСЕФ заключается не только в оказании поддержки посредством натуральной или чрезвычайной гуманитарной помощи, такой как матрасы и одеяла, но и в содействии в вопросах, связанных со здравоохранением, продовольствием и образованием."Объем оказанной ЮНИСЕФ помощи Ливану достиг более 170 тонн, включая медикаменты и предметы первой необходимости. В условиях продолжающихся бомбардировок и перемещения населения эти потребности неизбежно будут расти. Уже сейчас мы испытываем нехватку порядка 105 миллионов долларов и призываем всех сотрудничать, чтобы заполнить эту брешь и поддержать Ливан",- добавила Овэйс.
https://ria.ru/20241016/livan-1978295016.html
https://ria.ru/20241015/livan-1978143941.html
ливан
ближний восток
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767117586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a135c3d7221fe597572841fe76945c17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, юнисеф, в мире, ближний восток, северная африка, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Ливан, ЮНИСЕФ, В мире, Ближний Восток, Северная Африка, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч детей в Ливане лишены безопасных условий жизни
ЮНИСЕФ: более 400 тысяч ливанских детей лишены доступа к образованию
БЕЙРУТ, 16 окт - РИА Новости. Более 400 тысяч детей лишились доступа к образованию и безопасных условий жизни из-за израильских атак в разных районах Ливана, заявила РИА Новости Официальный представитель ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Салим Овэйс.
"Сегодня в Ливане более 400 тысяч детей лишены доступа к образованию и безопасных условий жизни. Из-за происходящего вокруг большинство страдает от ужасов войны и психологических расстройств, многим нужна специализированная поддержка",- сказала Овэйс.
По ее словам, еще есть надежда, что ученики смогут вернуться в школы 4 ноября, как это было установлено ливанским правительством, однако все будет зависеть от ситуации на местах.
"Мы не можем допустить потерю целого поколения в плане недостатка образования, развития социальных навыков у детей, элементарного общения с друзьями",- отметила представительница организации.
Основная роль ЮНИСЕФ заключается не только в оказании поддержки посредством натуральной или чрезвычайной гуманитарной помощи, такой как матрасы и одеяла, но и в содействии в вопросах, связанных со здравоохранением, продовольствием и образованием.
"Объем оказанной ЮНИСЕФ помощи Ливану достиг более 170 тонн, включая медикаменты и предметы первой необходимости. В условиях продолжающихся бомбардировок и перемещения населения эти потребности неизбежно будут расти. Уже сейчас мы испытываем нехватку порядка 105 миллионов долларов и призываем всех сотрудничать, чтобы заполнить эту брешь и поддержать Ливан",- добавила Овэйс.