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Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области - РИА Новости, 16.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:57 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области - РИА Новости, 16.10.2024
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области
Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:57
2024-10-16T15:57
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в регионе, сообщает областное правительство.По данным областного правительства, три года в Ярославской области в летние месяцы проводится акция "Шаг к здоровью", благодаря которой люди могут пройти первичный профилактический медицинский осмотр быстро и удобно: в торговых центрах, парках и других общественных местах. Инициатором этой работы, направленной на раннее выявление и лечение заболеваний, выступил Михаил Евраев, как только возглавил регион."За время реализации проекта первичный профилактический осмотр прошли 42 тысячи человек. Выявлено несколько тысяч случаев подозрения на гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких", – сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Он добавил, что предложенная губернатором акция "Шаг к здоровью" сразу стала востребованной, и было принято решение сделать ее ежегодной.С октября прошлого года по решению главы региона Михаила Евраева был запущен еще один важный проект – продление режима работы ярославских и рыбинских поликлиник до 22 часов. Возможностью получить медуслуги в вечернее время уже воспользовались около 90 тысяч человек. Инициатива получила высокую оценку в Совете Федерации, подчеркивают в областном правительстве.Популярным стал и новый проект Михаила Евраева, стартовавший 1 апреля, – выдача сертификатов на получение платных медуслуг после прохождения диспансеризации. Эту форму поддержки, по данным областного правительства, уже получили порядка 73 тысяч человек.
https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html
https://ria.ru/20241004/bolnitsa-1976435091.html
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ярославская область, михаил евраев, совет федерации рф
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ

Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр Ярославля
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в регионе, сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, три года в Ярославской области в летние месяцы проводится акция "Шаг к здоровью", благодаря которой люди могут пройти первичный профилактический медицинский осмотр быстро и удобно: в торговых центрах, парках и других общественных местах. Инициатором этой работы, направленной на раннее выявление и лечение заболеваний, выступил Михаил Евраев, как только возглавил регион.
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"За время реализации проекта первичный профилактический осмотр прошли 42 тысячи человек. Выявлено несколько тысяч случаев подозрения на гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких", – сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Он добавил, что предложенная губернатором акция "Шаг к здоровью" сразу стала востребованной, и было принято решение сделать ее ежегодной.
С октября прошлого года по решению главы региона Михаила Евраева был запущен еще один важный проект – продление режима работы ярославских и рыбинских поликлиник до 22 часов. Возможностью получить медуслуги в вечернее время уже воспользовались около 90 тысяч человек. Инициатива получила высокую оценку в Совете Федерации, подчеркивают в областном правительстве.
Популярным стал и новый проект Михаила Евраева, стартовавший 1 апреля, – выдача сертификатов на получение платных медуслуг после прохождения диспансеризации. Эту форму поддержки, по данным областного правительства, уже получили порядка 73 тысяч человек.
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