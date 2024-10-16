https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html

Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области

Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области - РИА Новости, 16.10.2024

Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области

Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:57

2024-10-16T15:57

2024-10-16T15:57

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

совет федерации рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в регионе, сообщает областное правительство.По данным областного правительства, три года в Ярославской области в летние месяцы проводится акция "Шаг к здоровью", благодаря которой люди могут пройти первичный профилактический медицинский осмотр быстро и удобно: в торговых центрах, парках и других общественных местах. Инициатором этой работы, направленной на раннее выявление и лечение заболеваний, выступил Михаил Евраев, как только возглавил регион."За время реализации проекта первичный профилактический осмотр прошли 42 тысячи человек. Выявлено несколько тысяч случаев подозрения на гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких", – сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Он добавил, что предложенная губернатором акция "Шаг к здоровью" сразу стала востребованной, и было принято решение сделать ее ежегодной.С октября прошлого года по решению главы региона Михаила Евраева был запущен еще один важный проект – продление режима работы ярославских и рыбинских поликлиник до 22 часов. Возможностью получить медуслуги в вечернее время уже воспользовались около 90 тысяч человек. Инициатива получила высокую оценку в Совете Федерации, подчеркивают в областном правительстве.Популярным стал и новый проект Михаила Евраева, стартовавший 1 апреля, – выдача сертификатов на получение платных медуслуг после прохождения диспансеризации. Эту форму поддержки, по данным областного правительства, уже получили порядка 73 тысяч человек.

https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html

https://ria.ru/20241004/bolnitsa-1976435091.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, совет федерации рф