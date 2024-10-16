https://ria.ru/20241016/yaroslavl-1978354399.html
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области - РИА Новости, 16.10.2024
Новые проекты повышают качество медпомощи в Ярославской области
Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:57
2024-10-16T15:57
2024-10-16T15:57
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в регионе, сообщает областное правительство.По данным областного правительства, три года в Ярославской области в летние месяцы проводится акция "Шаг к здоровью", благодаря которой люди могут пройти первичный профилактический медицинский осмотр быстро и удобно: в торговых центрах, парках и других общественных местах. Инициатором этой работы, направленной на раннее выявление и лечение заболеваний, выступил Михаил Евраев, как только возглавил регион."За время реализации проекта первичный профилактический осмотр прошли 42 тысячи человек. Выявлено несколько тысяч случаев подозрения на гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких", – сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Он добавил, что предложенная губернатором акция "Шаг к здоровью" сразу стала востребованной, и было принято решение сделать ее ежегодной.С октября прошлого года по решению главы региона Михаила Евраева был запущен еще один важный проект – продление режима работы ярославских и рыбинских поликлиник до 22 часов. Возможностью получить медуслуги в вечернее время уже воспользовались около 90 тысяч человек. Инициатива получила высокую оценку в Совете Федерации, подчеркивают в областном правительстве.Популярным стал и новый проект Михаила Евраева, стартовавший 1 апреля, – выдача сертификатов на получение платных медуслуг после прохождения диспансеризации. Эту форму поддержки, по данным областного правительства, уже получили порядка 73 тысяч человек.
https://ria.ru/20241010/proekt-1977354012.html
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ярославская область, михаил евраев, совет федерации рф
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Новые проекты в сфере здравоохранения Ярославской области, инициированные губернатором Михаилом Евраевым, помогают повысить качество и доступность медпомощи в регионе, сообщает областное правительство.
По данным областного правительства, три года в Ярославской области в летние месяцы проводится акция "Шаг к здоровью", благодаря которой люди могут пройти первичный профилактический медицинский осмотр быстро и удобно: в торговых центрах, парках и других общественных местах. Инициатором этой работы, направленной на раннее выявление и лечение заболеваний, выступил Михаил Евраев, как только возглавил регион.
"За время реализации проекта первичный профилактический осмотр прошли 42 тысячи человек. Выявлено несколько тысяч случаев подозрения на гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму и хроническую обструктивную болезнь легких", – сообщил министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский. Он добавил, что предложенная губернатором акция "Шаг к здоровью" сразу стала востребованной, и было принято решение сделать ее ежегодной.
С октября прошлого года по решению главы региона Михаила Евраева был запущен еще один важный проект – продление режима работы ярославских и рыбинских поликлиник до 22 часов. Возможностью получить медуслуги в вечернее время уже воспользовались около 90 тысяч человек. Инициатива получила высокую оценку в Совете Федерации
, подчеркивают в областном правительстве.
Популярным стал и новый проект Михаила Евраева, стартовавший 1 апреля, – выдача сертификатов на получение платных медуслуг после прохождения диспансеризации. Эту форму поддержки, по данным областного правительства, уже получили порядка 73 тысяч человек.