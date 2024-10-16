Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Строительные и ремонтные работы завершены в четырех школах и трех детских садах. Обновленные учреждения были введены к началу учебного года. Также сданы дом культуры, административное здание и два жилых многоквартирных дома" - говорится в сообщении.
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
24 сентября, 21:20
Уточняется, что детсады с обновленными кровлей, инженерными коммуникациями, отделкой, окнами и дверями открылись в селах Октябрьское, Привольное и Бугас. Во всех дошкольных учреждениях появилась современная пожарная сигнализация, которой ранее не было, а также обновлены пищеблоки и мебель, а на прилегающих территориях сделано ограждение и новые тротуары.
Помимо этого, в этих селах и Новоалексеевке были полностью отремонтированы школы – заменены кровли, инженерные коммуникации и приборы отопления, сделана внутренняя отделка стен, полов и потолков, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Как добавили в региональном правительстве, в селе Свободное был отремонтирован Дом культуры, а в Октябрьском и Прохоровке капитальному ремонту подверглись два многоквартирных дома.
Также в настоящее время завершаются ремонтные работы детских садов в Новоалексеевке и Донском, а также дома культуры в Донском. В районном центре по поручению губернатора Дмитрия Артюхова продолжается строительство универсального спортивного комплекса "Северный характер".
В общей сложности, по данным властей, в 2022-2023 годах в подшефной Волновахе Ямал восстановил и построил 282 объекта.