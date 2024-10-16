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Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года - РИА Новости, 16.10.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:32 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/yamal-1978406549.html
Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года
Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года - РИА Новости, 16.10.2024
Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года
Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:32
2024-10-16T20:32
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
октябрьский
волноваха
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Строительные и ремонтные работы завершены в четырех школах и трех детских садах. Обновленные учреждения были введены к началу учебного года. Также сданы дом культуры, административное здание и два жилых многоквартирных дома" - говорится в сообщении. Уточняется, что детсады с обновленными кровлей, инженерными коммуникациями, отделкой, окнами и дверями открылись в селах Октябрьское, Привольное и Бугас. Во всех дошкольных учреждениях появилась современная пожарная сигнализация, которой ранее не было, а также обновлены пищеблоки и мебель, а на прилегающих территориях сделано ограждение и новые тротуары. Помимо этого, в этих селах и Новоалексеевке были полностью отремонтированы школы – заменены кровли, инженерные коммуникации и приборы отопления, сделана внутренняя отделка стен, полов и потолков, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Как добавили в региональном правительстве, в селе Свободное был отремонтирован Дом культуры, а в Октябрьском и Прохоровке капитальному ремонту подверглись два многоквартирных дома. Также в настоящее время завершаются ремонтные работы детских садов в Новоалексеевке и Донском, а также дома культуры в Донском. В районном центре по поручению губернатора Дмитрия Артюхова продолжается строительство универсального спортивного комплекса "Северный характер". В общей сложности, по данным властей, в 2022-2023 годах в подшефной Волновахе Ямал восстановил и построил 282 объекта.
https://ria.ru/20240924/yamal-1974561469.html
https://ria.ru/20240826/deti-1968603902.html
ямал
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ямал, октябрьский, волноваха, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Октябрьский, Волноваха, Дмитрий Артюхов

Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Строительные и ремонтные работы завершены в четырех школах и трех детских садах. Обновленные учреждения были введены к началу учебного года. Также сданы дом культуры, административное здание и два жилых многоквартирных дома" - говорится в сообщении.
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Уточняется, что детсады с обновленными кровлей, инженерными коммуникациями, отделкой, окнами и дверями открылись в селах Октябрьское, Привольное и Бугас. Во всех дошкольных учреждениях появилась современная пожарная сигнализация, которой ранее не было, а также обновлены пищеблоки и мебель, а на прилегающих территориях сделано ограждение и новые тротуары.
Помимо этого, в этих селах и Новоалексеевке были полностью отремонтированы школы – заменены кровли, инженерные коммуникации и приборы отопления, сделана внутренняя отделка стен, полов и потолков, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Как добавили в региональном правительстве, в селе Свободное был отремонтирован Дом культуры, а в Октябрьском и Прохоровке капитальному ремонту подверглись два многоквартирных дома.
Также в настоящее время завершаются ремонтные работы детских садов в Новоалексеевке и Донском, а также дома культуры в Донском. В районном центре по поручению губернатора Дмитрия Артюхова продолжается строительство универсального спортивного комплекса "Северный характер".
В общей сложности, по данным властей, в 2022-2023 годах в подшефной Волновахе Ямал восстановил и построил 282 объекта.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалОктябрьскийВолновахаДмитрий Артюхов
 
 
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