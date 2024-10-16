https://ria.ru/20241016/yamal-1978406549.html

Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года

Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года - РИА Новости, 16.10.2024

Ямал восстановил в Волновахе 11 объектов с начала года

Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:32

2024-10-16T20:32

2024-10-16T20:32

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

октябрьский

волноваха

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ с начала 2024 года восстановил 11 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Строительные и ремонтные работы завершены в четырех школах и трех детских садах. Обновленные учреждения были введены к началу учебного года. Также сданы дом культуры, административное здание и два жилых многоквартирных дома" - говорится в сообщении. Уточняется, что детсады с обновленными кровлей, инженерными коммуникациями, отделкой, окнами и дверями открылись в селах Октябрьское, Привольное и Бугас. Во всех дошкольных учреждениях появилась современная пожарная сигнализация, которой ранее не было, а также обновлены пищеблоки и мебель, а на прилегающих территориях сделано ограждение и новые тротуары. Помимо этого, в этих селах и Новоалексеевке были полностью отремонтированы школы – заменены кровли, инженерные коммуникации и приборы отопления, сделана внутренняя отделка стен, полов и потолков, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация. Как добавили в региональном правительстве, в селе Свободное был отремонтирован Дом культуры, а в Октябрьском и Прохоровке капитальному ремонту подверглись два многоквартирных дома. Также в настоящее время завершаются ремонтные работы детских садов в Новоалексеевке и Донском, а также дома культуры в Донском. В районном центре по поручению губернатора Дмитрия Артюхова продолжается строительство универсального спортивного комплекса "Северный характер". В общей сложности, по данным властей, в 2022-2023 годах в подшефной Волновахе Ямал восстановил и построил 282 объекта.

https://ria.ru/20240924/yamal-1974561469.html

https://ria.ru/20240826/deti-1968603902.html

ямал

октябрьский

волноваха

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ямал, октябрьский, волноваха, дмитрий артюхов