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Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
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10:00 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vzryv-1978273953.html
Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве
Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве - РИА Новости, 16.10.2024
Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве
Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы имеет небольшие доли в 10 компаниях, соучредителем которых они... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:00
2024-10-16T10:00
происшествия
москва
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы имеет небольшие доли в 10 компаниях, соучредителем которых они являются - в основном, в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур.Фокус". О задержании подозреваемого в покушении, который, по предварительным данным, является бизнес-партнером Мишачева, столичный главк СК сообщил накануне вечером. У него дома нашли схрон оружия. По информации источника РИА Новости, задержанный - 50-летний Виталий Слободяник. Согласно ЕГРЮЛ, вместе с Мишачевым Слободяник является соучредителем 10 компаний, которые работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий по всей России. В числе совместных предприятий также значатся ООО "Меркурий", ООО "Капитан", ООО "Шейкер групп", где у мужчин равные доли в 25%. В двух последних Мишачев является генеральным директором. Согласно данным "Контур.Фокус", бизнесмены являются соучредителями "Трукост Дмитровка", где Слободяник имеет 10,5%. В их совместных активах также значится ООО "Китчен Бургер", в котором 15% принадлежит Мишачеву и 5% - Слободянику. В числе совместных предприятий фигурирует и сеть "Бар тайм" в Москве, Казани, Екатеринбурге, а также "Тайм бар СПБ", в которых у Слободяника доля невысокая - например, в "Бар тайм ЕКБ" она составляет 5%. Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
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РИА Новости
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5
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Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
Задержание подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
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происшествия, москва, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве

Задержанный по делу о взрыве авто в Москве имеет доли в компаниях с потерпевшим

© Фото : Столичный СК/TelegramПоврежден автомобиль на юго-западе Москвы
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы имеет небольшие доли в 10 компаниях, соучредителем которых они являются - в основном, в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур.Фокус".
О задержании подозреваемого в покушении, который, по предварительным данным, является бизнес-партнером Мишачева, столичный главк СК сообщил накануне вечером. У него дома нашли схрон оружия. По информации источника РИА Новости, задержанный - 50-летний Виталий Слободяник.
Согласно ЕГРЮЛ, вместе с Мишачевым Слободяник является соучредителем 10 компаний, которые работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий по всей России. В числе совместных предприятий также значатся ООО "Меркурий", ООО "Капитан", ООО "Шейкер групп", где у мужчин равные доли в 25%. В двух последних Мишачев является генеральным директором.
Согласно данным "Контур.Фокус", бизнесмены являются соучредителями "Трукост Дмитровка", где Слободяник имеет 10,5%. В их совместных активах также значится ООО "Китчен Бургер", в котором 15% принадлежит Мишачеву и 5% - Слободянику. В числе совместных предприятий фигурирует и сеть "Бар тайм" в Москве, Казани, Екатеринбурге, а также "Тайм бар СПБ", в которых у Слободяника доля невысокая - например, в "Бар тайм ЕКБ" она составляет 5%.
Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
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