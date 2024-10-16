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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области - РИА Новости, 16.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
Взрыв прогремел в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:09
2024-10-16T04:09
2024-10-16T04:09
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Нежин, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черниговской области Украины объявлена с 19.50 вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
"Зеркало недели": в Черниговской области прогремел взрыв