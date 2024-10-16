https://ria.ru/20241016/vzryv-1978249768.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области - РИА Новости, 16.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области

Взрыв прогремел в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:09

2024-10-16T04:09

2024-10-16T04:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Нежин Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Нежин, местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черниговской области Украины объявлена с 19.50 вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978222831.html

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в мире, черниговская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины