https://ria.ru/20241016/vyplaty--1978389803.html

Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны

Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024

Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны

Тюменская область увеличила до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:34

2024-10-16T18:34

2024-10-16T18:34

специальная военная операция на украине

александр моор

тюменская область

россия

тюмень

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Тюменская область увеличила до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор. По словам Моора, ранее размер выплаты составлял 600 тысяч рублей. "Сегодня подписал постановление правительства Тюменской области – начиная с 17 октября 2024 года, увеличиваем до 1 600 000 рублей единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции", - написал Моор в своем Telegram-канале. Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964997281.html

https://ria.ru/20241014/gladkov-1978026899.html

тюменская область

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр моор, тюменская область, россия, тюмень, общество