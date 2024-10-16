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Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 16.10.2024
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Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны
Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны - РИА Новости, 16.10.2024
Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны
Тюменская область увеличила до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:34
2024-10-16T18:34
специальная военная операция на украине
александр моор
тюменская область
россия
тюмень
общество
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ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Тюменская область увеличила до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор. По словам Моора, ранее размер выплаты составлял 600 тысяч рублей. "Сегодня подписал постановление правительства Тюменской области – начиная с 17 октября 2024 года, увеличиваем до 1 600 000 рублей единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции", - написал Моор в своем Telegram-канале. Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.
https://ria.ru/20240808/vyplaty-1964997281.html
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александр моор, тюменская область, россия, тюмень, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Моор, Тюменская область, Россия, Тюмень, Общество
Тюменская область увеличила выплаты подписавшим контракт с Минобороны

Тюменская область увеличила до 1,6 млн руб выплаты подписавшим контракт с МО РФ

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Тюменская область увеличила до 1,6 миллиона рублей выплаты гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор.
По словам Моора, ранее размер выплаты составлял 600 тысяч рублей.
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"Сегодня подписал постановление правительства Тюменской области – начиная с 17 октября 2024 года, увеличиваем до 1 600 000 рублей единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр МоорТюменская областьРоссияТюменьОбщество
 
 
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