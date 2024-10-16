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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии подготовку к саммиту БРИКС и Украину
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии подготовку к саммиту БРИКС и Украину - РИА Новости, 16.10.2024
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии подготовку к саммиту БРИКС и Украину
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой подготовку к саммиту БРИКС и украинский... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:23
2024-10-16T22:23
2024-10-16T22:23
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой подготовку к саммиту БРИКС и украинский кризис, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы предметно обсуждены вопросы подготовки к предстоящему 22-24 октября в Казани XVI саммиту БРИКС, отдельные аспекты деятельности данного объединения. Затронута также проблематика украинского кризиса", - говорится в сообщении о телефонной беседе дипломатов во вторник, 15 октября. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241009/braziliya-1977082167.html
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в мире, россия, бразилия, казань, мауру виейра, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Казань, Мауру Виейра, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии подготовку к саммиту БРИКС и Украину
Лавров и глава МИД Бразилии Виейра обсудили подготовку к саммиту БРИКС и Украину