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ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024
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17:58 16.10.2024 (обновлено: 18:02 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/voz-1978382660.html
ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане
ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024
ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане
Один случай холеры был подтвержден на севере Ливана, где риск передачи очень высок в связи с прибытием сотен тысяч беженцев, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:58
2024-10-16T18:02
в мире
ливан
север
воз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости. Один случай холеры был подтвержден на севере Ливана, где риск передачи очень высок в связи с прибытием сотен тысяч беженцев, заявил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливане Абдинасир Абубакар."На днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере Ливана в районе, где население не было вакцинировано. С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок", - сказал он.Абубакар добавил, что организация принимает меры для отслеживания ситуации.Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/voz-1976284218.html
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в мире, ливан, север, воз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, женева (город), хамас, хезболла
В мире, Ливан, Север, ВОЗ, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Женева (город), ХАМАС, Хезболла
ВОЗ предупредила о риске распространения холеры в Ливане

ВОЗ: на севере Ливана зарегистрировали случай холеры, есть риск распространения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 16 окт – РИА Новости. Один случай холеры был подтвержден на севере Ливана, где риск передачи очень высок в связи с прибытием сотен тысяч беженцев, заявил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливане Абдинасир Абубакар.
"На днях был подтвержден случай заболевания холерой на севере Ливана в районе, где население не было вакцинировано. С прибытием сотен тысяч людей, спасающихся бегством с юга страны, которые не имеют никакой защиты от этого заболевания, риск передачи очень высок", - сказал он.
Абубакар добавил, что организация принимает меры для отслеживания ситуации.
Холера - чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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