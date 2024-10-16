https://ria.ru/20241016/vorobev-1978343040.html

Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"

Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал" - РИА Новости, 16.10.2024

Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:44

2024-10-16T14:44

2024-10-16T14:44

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. "Сегодня мы в Люберцах, в поселке Октябрьский. Здесь по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запустили движение по долгожданному участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы. Спасибо президенту и зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Длина участка — 11 километров, он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы и снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза, отметил губернатор. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.

https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977990237.html

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октябрьский, люберцы, раменский, андрей воробьев, марат хуснуллин