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Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал" - РИА Новости, 16.10.2024
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Новости Подмосковья
 
14:44 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vorobev-1978343040.html
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал" - РИА Новости, 16.10.2024
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:44
2024-10-16T14:44
новости подмосковья
октябрьский
люберцы
раменский
андрей воробьев
марат хуснуллин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. "Сегодня мы в Люберцах, в поселке Октябрьский. Здесь по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запустили движение по долгожданному участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы. Спасибо президенту и зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Длина участка — 11 километров, он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы и снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза, отметил губернатор. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977990237.html
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октябрьский, люберцы, раменский, андрей воробьев, марат хуснуллин
Новости Подмосковья, Октябрьский, Люберцы, Раменский, Андрей Воробьев, Марат Хуснуллин

Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.
"Сегодня мы в Люберцах, в поселке Октябрьский. Здесь по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запустили движение по долгожданному участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы. Спасибо президенту и зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Длина участка — 11 километров, он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы и снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза, отметил губернатор. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.
Город Красногорск, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Подмосковье привлекут более 3,3 тысячи единиц техники для уборки дорог
14 октября, 17:01
 
Новости ПодмосковьяОктябрьскийЛюберцыРаменскийАндрей ВоробьевМарат Хуснуллин
 
 
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