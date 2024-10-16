https://ria.ru/20241016/vorobev-1978343040.html
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал" - РИА Новости, 16.10.2024
Воробьев принял участие в запуске нового участка трассы М-5 "Урал"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:44
2024-10-16T14:44
2024-10-16T14:44
новости подмосковья
октябрьский
люберцы
раменский
андрей воробьев
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что принял участие в открытии движения по участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы, благодаря реализации этого проекта жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец и Коломны смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик. "Сегодня мы в Люберцах, в поселке Октябрьский. Здесь по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" запустили движение по долгожданному участку трассы М-5 "Урал" в обход поселков Октябрьский и Островцы. Спасибо президенту и зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину за поддержку и внимание к проекту", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Длина участка — 11 километров, он выведет транзит из поселков Октябрьский и Островцы и снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в два раза, отметил губернатор. Жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны теперь смогут на 1,5 часа быстрее добираться до Москвы в часы пик.
https://ria.ru/20241014/podmoskove-1977990237.html
октябрьский
люберцы
раменский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3d12047ff868a464e03a4e7a6e3d2b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
октябрьский, люберцы, раменский, андрей воробьев, марат хуснуллин
Новости Подмосковья, Октябрьский, Люберцы, Раменский, Андрей Воробьев, Марат Хуснуллин