https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

Володин выступил с новым призывом по мигрантам

Володин выступил с новым призывом по мигрантам - РИА Новости, 16.10.2024

Володин выступил с новым призывом по мигрантам

Необходимо вывести сферы образования и здравоохранения из списка профессий, которые позволяют иностранным гражданам получать вид на жительство в России в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:05

2024-10-16T16:05

2024-10-16T23:17

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Необходимо вывести сферы образования и здравоохранения из списка профессий, которые позволяют иностранным гражданам получать вид на жительство в России в упрощенном порядке, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование", — отметил он.По словам спикера Госдумы, таким образом удастся повысить уровень качества специалистов в этих сферах.Он также предложил публично пересмотреть приказ Минтруда и перечень должностей, совместно с министерствами. Володин заметил, что в этих отраслях необходимы отечественные специалисты.Ранее в среду нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, по которому организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям.Речь идет о тех случаях, когда этим занимается организованная группа либо когда цель — совершение тяжких или особо тяжких преступлений. За это будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Также осужденному могут назначить штраф от трех до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период от трех до пяти лет и лишить права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977453115.html

https://ria.ru/20241004/rossija-1976348764.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф