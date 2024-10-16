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Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту - РИА Новости, 16.10.2024
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Краснодарский край
 
23:46 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vinodelnya--1978420479.html
Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту
Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту - РИА Новости, 16.10.2024
Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту
Винодельня в Геленджике планирует увеличить свою производительность благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:46
2024-10-16T23:46
краснодарский край
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Винодельня в Геленджике планирует увеличить свою производительность благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в администрации Краснодарского края. "Винодельня из Геленджика внедряет бережливые технологии в работу склада. Компания "Шато де Талю" повышает производительность совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении. Отмечается, что это первая в крае винодельня, которая присоединилась к проекту "Бережливый регион" летом этого года. Сейчас компания совместно с экспертами РЦК оптимизирует складское хозяйство. Этот процесс начинается с приема заявки от отдела продаж и завершается отгрузкой готовой продукции. Сотрудники винодельни изучают основы бережливого производства, проходят тренинги по хронометражу, а также анализирует пилотный поток и выявляют потери. Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", добавляют власти.
https://ria.ru/20241015/kuban-1978230640.html
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геленджик, краснодарский край
Краснодарский край, Геленджик, Краснодарский край
Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту

Винодельня в Геленджике планирует повысить производительность по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Винодельня в Геленджике планирует увеличить свою производительность благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта, сообщили в администрации Краснодарского края.
"Винодельня из Геленджика внедряет бережливые технологии в работу склада. Компания "Шато де Талю" повышает производительность совместно с экспертами Регионального центра компетенций", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это первая в крае винодельня, которая присоединилась к проекту "Бережливый регион" летом этого года. Сейчас компания совместно с экспертами РЦК оптимизирует складское хозяйство. Этот процесс начинается с приема заявки от отдела продаж и завершается отгрузкой готовой продукции. Сотрудники винодельни изучают основы бережливого производства, проходят тренинги по хронометражу, а также анализирует пилотный поток и выявляют потери.
Региональный центр компетенций с 2018 года помогает оптимизировать рабочие процессы с помощью технологий бережливого производства. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Производительность труда", добавляют власти.
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