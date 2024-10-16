https://ria.ru/20241016/vina-1978407417.html

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину - РИА Новости, 16.10.2024

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину

Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:36

2024-10-16T20:36

2024-10-16T20:36

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр шульга

валерий горелых

юрий дмитриев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который сразу скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. "Ранее судимому местному жителю, 1979 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего. Гражданин вину признал частично", – сказал Шульга. Он отметил, что фигурант нанес телесные повреждения ребенку из неприязни. Обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу, СК обратится в суд с ходатайством об его аресте. "Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в последний раз места лишения свободы фигурант покинул в 2019 году. "Взяли его по характерной примете – по улице он шел в шортах и "стрелял" сигареты у прохожих. При задержании отличился наряд группы немедленного реагирования с бортовым номером 940 из числа сотрудников патрульно-постовой службы, в составе лейтенанта полиции Андрея Исанькова и двух его коллег: лейтенанта Юрия Дмитриева и сержанта полиции Валерия Курищева", – рассказал также Горелых.

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1978009334.html

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, валерий горелых, юрий дмитриев, следственный комитет россии (ск рф)