Рейтинг@Mail.ru
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vina-1978407417.html
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину - РИА Новости, 16.10.2024
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину
Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:36
2024-10-16T20:36
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр шульга
валерий горелых
юрий дмитриев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который сразу скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. "Ранее судимому местному жителю, 1979 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего. Гражданин вину признал частично", – сказал Шульга. Он отметил, что фигурант нанес телесные повреждения ребенку из неприязни. Обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу, СК обратится в суд с ходатайством об его аресте. "Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в последний раз места лишения свободы фигурант покинул в 2019 году. "Взяли его по характерной примете – по улице он шел в шортах и "стрелял" сигареты у прохожих. При задержании отличился наряд группы немедленного реагирования с бортовым номером 940 из числа сотрудников патрульно-постовой службы, в составе лейтенанта полиции Андрея Исанькова и двух его коллег: лейтенанта Юрия Дмитриева и сержанта полиции Валерия Курищева", – рассказал также Горелых.
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1978009334.html
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, валерий горелых, юрий дмитриев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Александр Шульга, Валерий Горелых, Юрий Дмитриев, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину

Шульга: житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который сразу скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Крыму повар убил таксиста, обокрал и оставил тело в багажнике на дороге
14 октября, 17:55
"Ранее судимому местному жителю, 1979 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего. Гражданин вину признал частично", – сказал Шульга.
Он отметил, что фигурант нанес телесные повреждения ребенку из неприязни. Обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу, СК обратится в суд с ходатайством об его аресте.
"Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в последний раз места лишения свободы фигурант покинул в 2019 году.
"Взяли его по характерной примете – по улице он шел в шортах и "стрелял" сигареты у прохожих. При задержании отличился наряд группы немедленного реагирования с бортовым номером 940 из числа сотрудников патрульно-постовой службы, в составе лейтенанта полиции Андрея Исанькова и двух его коллег: лейтенанта Юрия Дмитриева и сержанта полиции Валерия Курищева", – рассказал также Горелых.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
14 октября, 17:04
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьАлександр ШульгаВалерий ГорелыхЮрий ДмитриевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала