Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину
Шульга: житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве внука, частично признал вину
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве полуторамесячного внука, частично признал вину, сейчас ему предъявлено обвинение, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который сразу скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм.
"Ранее судимому местному жителю, 1979 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего. Гражданин вину признал частично", – сказал Шульга.
Он отметил, что фигурант нанес телесные повреждения ребенку из неприязни. Обвиняемому проведут психиатрическую экспертизу, СК обратится в суд с ходатайством об его аресте.
"Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в последний раз места лишения свободы фигурант покинул в 2019 году.
"Взяли его по характерной примете – по улице он шел в шортах и "стрелял" сигареты у прохожих. При задержании отличился наряд группы немедленного реагирования с бортовым номером 940 из числа сотрудников патрульно-постовой службы, в составе лейтенанта полиции Андрея Исанькова и двух его коллег: лейтенанта Юрия Дмитриева и сержанта полиции Валерия Курищева", – рассказал также Горелых.
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