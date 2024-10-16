https://ria.ru/20241016/vilfand-1978246548.html
"Переобувать" машины на зимнюю резину в Москве пока рано, заявил Вильфанд
"Переобувать" машины на зимнюю резину в Москве пока рано, заявил Вильфанд - РИА Новости, 16.10.2024
"Переобувать" машины на зимнюю резину в Москве пока рано, заявил Вильфанд
"Переобувать" автомобили на зимнюю резину москвичам пока рано, несмотря на первый выпавший снег, в ближайшую неделю сильного похолодания не ожидается, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:04
2024-10-16T03:04
2024-10-16T03:04
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Переобувать" автомобили на зимнюю резину москвичам пока рано, несмотря на первый выпавший снег, в ближайшую неделю сильного похолодания не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Первый для осени 2024 года мокрый снег выпал в Москве 14 октября. "Какой смысл разъезжать на зимней резине, когда температура в Москве 7-8 градусов, а в выходные будет около 10 градусов. Пока не видно ситуации, когда снег бы опять выпал, или сильно похолодало… на неделю как минимум можно отложить этот вопрос", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20241010/milton-1977383532.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
"Переобувать" машины на зимнюю резину в Москве пока рано, заявил Вильфанд
Вильфанд: москвичам пока рано переобувать машины на зимнюю резину