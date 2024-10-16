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Армия США использовала на учениях вертолет российского производства - РИА Новости, 16.10.2024
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00:04 16.10.2024 (обновлено: 00:23 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/vertolet-1978239139.html
Армия США использовала на учениях вертолет российского производства
Армия США использовала на учениях вертолет российского производства - РИА Новости, 16.10.2024
Армия США использовала на учениях вертолет российского производства
Командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:04
2024-10-16T00:23
в мире
сша
южная каролина
ми-17
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства. "Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть", - сообщили в командовании специальных операций армии США. Ранее американские СМИ писали о замеченном в аэропорту штата Южная Каролина вертолете российского производства. Фотографии воздушной машины, совершающей посадку для дозаправки, появились в соцсетях в начале октября.
сша
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в мире, сша, южная каролина, ми-17
В мире, США, Южная Каролина, Ми-17
Армия США использовала на учениях вертолет российского производства

Командование спецопераций армии США использовало Ми-17 российского производства

© Фото : U.S. Army Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : U.S. Army
Вертолет Ми-17. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства.
"Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть", - сообщили в командовании специальных операций армии США.
Ранее американские СМИ писали о замеченном в аэропорту штата Южная Каролина вертолете российского производства. Фотографии воздушной машины, совершающей посадку для дозаправки, появились в соцсетях в начале октября.
 
В миреСШАЮжная КаролинаМи-17
 
 
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