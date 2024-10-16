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Армия США использовала на учениях вертолет российского производства

Армия США использовала на учениях вертолет российского производства - РИА Новости, 16.10.2024

Армия США использовала на учениях вертолет российского производства

Командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:04

2024-10-16T00:04

2024-10-16T00:23

в мире

сша

южная каролина

ми-17

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Командование специальных операций армии США сообщило РИА Новости об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства. "Речь идет просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть", - сообщили в командовании специальных операций армии США. Ранее американские СМИ писали о замеченном в аэропорту штата Южная Каролина вертолете российского производства. Фотографии воздушной машины, совершающей посадку для дозаправки, появились в соцсетях в начале октября.

сша

южная каролина

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2024

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в мире, сша, южная каролина, ми-17