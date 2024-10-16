https://ria.ru/20241016/upravlentsy-1978346327.html

В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области

В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2024

В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области

В Липецкую область с целью перенять управленческий опыт приехали представители власти из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:59

2024-10-16T14:59

2024-10-16T14:59

липецкая область

липецкая область

донецкая народная республика

херсонская область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. В Липецкую область с целью перенять управленческий опыт приехали представители власти из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Визит проходит в рамках федеральной программы "Управленческая команда региона" Высшей школы государственного управления Президентской академии. В составе делегации – председатели правительств, министры и их заместители, всего 50 человек. Как отметил Артамонов, липчане готовы делиться c коллегами из новых российских регионов РФ опытом и знаниями по всем направлениям. "В частности, наш регион успешно провел реорганизацию МФЦ, оптимизировал предоставление госуслуг населению. У нас есть интересные и эффективные проекты в области цифровых технологий, которые не раз получали высокую оценку на федеральном уровне. А также успешный опыт по подготовке кадров для экономики, ранней профориентации, поддержке молодежи, модернизации учреждений образования, культуры, здравоохранения", - прокомментировал Артамонов. Кроме этого, липчане познакомят чиновников ДНР и Херсонской области с наиболее успешными практиками реализации нацпроектов, с системой управления городским хозяйством на примере благоустройства новых микрорайонов Липецка, а также с работой муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и единой дежурно-диспетчерской службы. Изучать опыт в сфере экономики и промышленности чиновники из новых регионов РФ будут на примере Технопарка.

https://ria.ru/20241015/lipetsk-1978116999.html

https://ria.ru/20241014/lipetskaya-oblast-1978000076.html

липецкая область

донецкая народная республика

херсонская область

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липецкая область, донецкая народная республика, херсонская область , игорь артамонов