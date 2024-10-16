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В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области
В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области - РИА Новости, 16.10.2024
В Липецкую область приехали управленцы из ДНР и Херсонской области
В Липецкую область с целью перенять управленческий опыт приехали представители власти из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:59
2024-10-16T14:59
2024-10-16T14:59
липецкая область
липецкая область
донецкая народная республика
херсонская область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. В Липецкую область с целью перенять управленческий опыт приехали представители власти из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Визит проходит в рамках федеральной программы "Управленческая команда региона" Высшей школы государственного управления Президентской академии. В составе делегации – председатели правительств, министры и их заместители, всего 50 человек. Как отметил Артамонов, липчане готовы делиться c коллегами из новых российских регионов РФ опытом и знаниями по всем направлениям. "В частности, наш регион успешно провел реорганизацию МФЦ, оптимизировал предоставление госуслуг населению. У нас есть интересные и эффективные проекты в области цифровых технологий, которые не раз получали высокую оценку на федеральном уровне. А также успешный опыт по подготовке кадров для экономики, ранней профориентации, поддержке молодежи, модернизации учреждений образования, культуры, здравоохранения", - прокомментировал Артамонов. Кроме этого, липчане познакомят чиновников ДНР и Херсонской области с наиболее успешными практиками реализации нацпроектов, с системой управления городским хозяйством на примере благоустройства новых микрорайонов Липецка, а также с работой муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и единой дежурно-диспетчерской службы. Изучать опыт в сфере экономики и промышленности чиновники из новых регионов РФ будут на примере Технопарка.
https://ria.ru/20241015/lipetsk-1978116999.html
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липецкая область, донецкая народная республика, херсонская область , игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. В Липецкую область с целью перенять управленческий опыт приехали представители власти из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Визит проходит в рамках федеральной программы "Управленческая команда региона" Высшей школы государственного управления Президентской академии. В составе делегации – председатели правительств, министры и их заместители, всего 50 человек.
Как отметил Артамонов, липчане готовы делиться c коллегами из новых российских регионов РФ
опытом и знаниями по всем направлениям.
"В частности, наш регион успешно провел реорганизацию МФЦ, оптимизировал предоставление госуслуг населению. У нас есть интересные и эффективные проекты в области цифровых технологий, которые не раз получали высокую оценку на федеральном уровне. А также успешный опыт по подготовке кадров для экономики, ранней профориентации, поддержке молодежи, модернизации учреждений образования, культуры, здравоохранения", - прокомментировал Артамонов.
Кроме этого, липчане познакомят чиновников ДНР и Херсонской области с наиболее успешными практиками реализации нацпроектов, с системой управления городским хозяйством на примере благоустройства новых микрорайонов Липецка
, а также с работой муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства и единой дежурно-диспетчерской службы. Изучать опыт в сфере экономики и промышленности чиновники из новых регионов РФ будут на примере Технопарка.