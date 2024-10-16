https://ria.ru/20241016/uotson--1978420043.html
Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции
Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции - РИА Новости, 16.10.2024
Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции
Один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:39
2024-10-16T23:39
2024-10-16T23:39
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за преследования со стороны японских властей, сообщило в среду французское подразделение Sea Shepherd. "В этом письме я хотел бы смиренно и с уважением попросить политическое убежище во Франции", - говорится в письме Уотсона Макрону, опубликованном на странице организации в соцсети X. Активист заявил, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы. В июле Уотсона задержала полиция Гренландии. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона. Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.* Организация, признанная в России нежелательной
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в мире, франция, россия, гренландия, пол уотсон (greenpeace), эммануэль макрон, sea shepherd, greenpeace
В мире, Франция, Россия, Гренландия, Пол Уотсон (Greenpeace), Эммануэль Макрон, Sea Shepherd, Greenpeace
Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции
Основатель Greenpeace Уотсон попросил у Макрона политическое убежище во Франции
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Один из основателей природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой предоставить ему политическое убежище из-за преследования со стороны японских властей, сообщило в среду французское подразделение Sea Shepherd.
«
"В этом письме я хотел бы смиренно и с уважением попросить политическое убежище во Франции", - говорится в письме Уотсона Макрону, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Активист заявил, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы.
В июле Уотсона
задержала полиция Гренландии
. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии
, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании
получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона.
Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.
* Организация, признанная в России нежелательной