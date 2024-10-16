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"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978417556.html
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли, что случилось на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли, что случилось на Украине
Украины разочарованы в киевском режиме и проводимой им политикой в отношении конфликта, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:41
2024-10-16T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украины разочарованы в киевском режиме и проводимой им политикой в отношении конфликта, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy."Украинцы устали и разочарованы как вездесущей коррупцией и растущими проблемами в снабжении продуктами и энергией, так и постоянной угрозой мобилизации их самих или их близких. Плохо воздействуют на них и непосредственные военные потери среди их знакомых или родственников, с чем сегодня столкнулись уже сотни тысяч семей", — отметил он.По словам эксперта, Киев также оказался практически не способен противостоять российским ракетам и дронам. Штефец признал, что российская армия научилась противодействовать западным вооружениям, а также сделала большой рывок в области применения современных технологий."Все меняется потому, что вооруженный конфликт развивается не лучшим образом не только для Украины", — резюмировал он.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978347018.html
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли, что случилось на Украине

Эксперт Штефец: украинцы устали от ситуации в стране

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украины разочарованы в киевском режиме и проводимой им политикой в отношении конфликта, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.
"Украинцы устали и разочарованы как вездесущей коррупцией и растущими проблемами в снабжении продуктами и энергией, так и постоянной угрозой мобилизации их самих или их близких. Плохо воздействуют на них и непосредственные военные потери среди их знакомых или родственников, с чем сегодня столкнулись уже сотни тысяч семей", — отметил он.
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По словам эксперта, Киев также оказался практически не способен противостоять российским ракетам и дронам. Штефец признал, что российская армия научилась противодействовать западным вооружениям, а также сделала большой рывок в области применения современных технологий.
"Все меняется потому, что вооруженный конфликт развивается не лучшим образом не только для Украины", — резюмировал он.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и продвигаться к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике. Невское — село у границы ЛНР и Харьковской области. Взятие его позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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