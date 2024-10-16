СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО
AP: границы Украины должны быть четко демаркированы до ее вступления в НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса.
"Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
В этом случае, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Во втором говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.
Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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