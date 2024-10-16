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СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 16.10.2024 (обновлено: 23:34 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 16.10.2024
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО
У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:04
2024-10-16T23:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса."Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. В этом случае, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Во втором говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит. Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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украина, россия, сша, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО

AP: границы Украины должны быть четко демаркированы до ее вступления в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса.
"Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
Вчера, 08:00
В этом случае, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Во втором говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.
Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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