https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html

СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО

СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 16.10.2024

СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО

У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:04

2024-10-16T22:04

2024-10-16T23:34

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. У Украины для вступления в НАТО должна быть определена граница государства, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из стран альянса."Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации. В этом случае, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, в которой говорится о коллективной обороне.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Во втором говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит. Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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украина, россия, сша, владимир путин, нато, в мире