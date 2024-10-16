https://ria.ru/20241016/ukraina-1978405884.html

США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов

США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 16.10.2024

США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов

США объявили о новой военной помощи Киеву на 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы обещают передать сотни единиц техники, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:25

2024-10-16T20:25

2024-10-16T20:35

специальная военная операция на украине

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джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США объявили о новой военной помощи Киеву на 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы обещают передать сотни единиц техники, сообщает Белый дом."Президент объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы", - говорится в сообщении Белого дома.Там отмечается, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине "широкий спектр дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и БМП, тысячи дополнительных единиц бронетехники".Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато