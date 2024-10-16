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США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 16.10.2024 (обновлено: 20:35 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978405884.html
США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов
США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов - РИА Новости, 16.10.2024
США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов
США объявили о новой военной помощи Киеву на 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы обещают передать сотни единиц техники, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:25
2024-10-16T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США объявили о новой военной помощи Киеву на 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы обещают передать сотни единиц техники, сообщает Белый дом."Президент объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы", - говорится в сообщении Белого дома.Там отмечается, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине "широкий спектр дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и БМП, тысячи дополнительных единиц бронетехники".Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов

Белый дом: США объявили о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США объявили о новой военной помощи Киеву на 425 миллионов долларов, дополнительно в ближайшие месяцы обещают передать сотни единиц техники, сообщает Белый дом.
"Президент объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы", - говорится в сообщении Белого дома.
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Там отмечается, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине "широкий спектр дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и БМП, тысячи дополнительных единиц бронетехники".
Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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