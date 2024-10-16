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Руководство Украины живет в параллельной реальности, заявил Грызлов - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978377919.html
Руководство Украины живет в параллельной реальности, заявил Грызлов
Руководство Украины живет в параллельной реальности, заявил Грызлов - РИА Новости, 16.10.2024
Руководство Украины живет в параллельной реальности, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является доказательством того, что руководство Украины... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:39
2024-10-16T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
борис грызлов
владимир зеленский
нато
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МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является доказательством того, что руководство Украины живет в параллельной реальности. Зеленский ранее в среду представил в Верховной раде план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Так называемый "план победы" Владимира Зеленского – это даже не попытка выдать желаемое за действительное, а клиническое доказательство того, что нынешнее руководство Украины живет в параллельной реальности", - говорится в комментарии дипломата, распространенном пресс-службой посольства РФ в Минске. По его мнению, очевидно, что ни одно из пожеланий киевского режима не может быть выполнено ни в средней, ни в долгосрочной перспективе. "Пять пунктов, которые обнародовал Зеленский, включают в себя в том числе немедленное приглашение Украины в НАТО и размещение на ее территории некоего "неядерного сдерживающего пакета". Ничто из этого решительно не согласуется ни с позицией западных союзников, ни с обстановкой "на земле", - констатировал Грызлов. По его словам, несмотря на все словесные интервенции, страны НАТО так и не дали Киеву согласие на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. "Это совершенно четкий политический сигнал, который Зеленский, судя по всему, просто не хочет слышать", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что "пессимизм среди политиков в Вашингтоне и Брюсселе никто уже не скрывает". Грызлов привел цитату из газеты Washington Post о том, что "по обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже самые ярые сторонники Украины признают, что возможности и ресурсы Запада по дальнейшему поддержанию конфликта иссякают, на все это накладывается внутриполитическая ситуация и приближающиеся президентские выборы в США". "У главных спонсоров войны нет никакой веры в "план победы" Зеленского. Этот документ пригодится ему только на скамье подсудимых", - считает Грызлов. "Реальность такова, что настоящей победой для Украины – имея в виду украинский народ – будет поражение преступного режима, который силой удерживает власть в стране и гонит собственных граждан на убой, даже не пытаясь создать хоть какую-то ширму законности и легитимности", - добавил он.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20241016/plan-1978345565.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, борис грызлов, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Владимир Зеленский, НАТО
Руководство Украины живет в параллельной реальности, заявил Грызлов

Грызлов: "план победы" показывает, что Киев живет в параллельной реальности

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является доказательством того, что руководство Украины живет в параллельной реальности.
Зеленский ранее в среду представил в Верховной раде план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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"Так называемый "план победы" Владимира Зеленского – это даже не попытка выдать желаемое за действительное, а клиническое доказательство того, что нынешнее руководство Украины живет в параллельной реальности", - говорится в комментарии дипломата, распространенном пресс-службой посольства РФ в Минске.
По его мнению, очевидно, что ни одно из пожеланий киевского режима не может быть выполнено ни в средней, ни в долгосрочной перспективе.
"Пять пунктов, которые обнародовал Зеленский, включают в себя в том числе немедленное приглашение Украины в НАТО и размещение на ее территории некоего "неядерного сдерживающего пакета". Ничто из этого решительно не согласуется ни с позицией западных союзников, ни с обстановкой "на земле", - констатировал Грызлов. По его словам, несмотря на все словесные интервенции, страны НАТО так и не дали Киеву согласие на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России. "Это совершенно четкий политический сигнал, который Зеленский, судя по всему, просто не хочет слышать", - отметил Грызлов.
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Он подчеркнул, что "пессимизм среди политиков в Вашингтоне и Брюсселе никто уже не скрывает". Грызлов привел цитату из газеты Washington Post о том, что "по обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже самые ярые сторонники Украины признают, что возможности и ресурсы Запада по дальнейшему поддержанию конфликта иссякают, на все это накладывается внутриполитическая ситуация и приближающиеся президентские выборы в США".
"У главных спонсоров войны нет никакой веры в "план победы" Зеленского. Этот документ пригодится ему только на скамье подсудимых", - считает Грызлов.
"Реальность такова, что настоящей победой для Украины – имея в виду украинский народ – будет поражение преступного режима, который силой удерживает власть в стране и гонит собственных граждан на убой, даже не пытаясь создать хоть какую-то ширму законности и легитимности", - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"В гостях у сказки". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияБорис ГрызловВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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