В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился
Постпред Смит заявила, что мнение США к ударам Украины вглубь России не менялось
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
"Мне нечего объявить о перемене в подходах США", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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