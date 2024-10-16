https://ria.ru/20241016/ukraina-1978361903.html

В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился

В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился - РИА Новости, 16.10.2024

В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился

Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:41

2024-10-16T16:41

2024-10-16T16:41

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Мне нечего объявить о перемене в подходах США", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга. Она напомнила, что США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато