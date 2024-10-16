Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978361903.html
В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился
В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился - РИА Новости, 16.10.2024
В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился
Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:41
2024-10-16T16:41
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "Мне нечего объявить о перемене в подходах США", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга. Она напомнила, что США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В США заявили, что их подход к ударам Украины вглубь России не изменился

Постпред Смит заявила, что мнение США к ударам Украины вглубь России не менялось

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Подходы США к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит.
Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
"Мне нечего объявить о перемене в подходах США", - сказала Смит в ходе онлайн-брифинга.
Она напомнила, что США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
СМИ: Украина передала США и Британии список целей для ударов по России
14 сентября, 17:11
 
В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала