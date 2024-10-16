https://ria.ru/20241016/ukraina-1978322907.html

На Украине рассказали, чего ждут от США

На Украине рассказали, чего ждут от США - РИА Новости, 16.10.2024

На Украине рассказали, чего ждут от США

Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года, заявила глава миссии Украины при... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:33

2024-10-16T13:33

2024-10-16T13:55

в мире

украина

сша

россия

нато

джо байден

наталья галибаренко

киев

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года, заявила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко."Наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом... Мы честно верим, что это может быть частью наследия действующей американской администрации", - сказала Галибаренко в интервью агентству Рейтер.В начале октября новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241016/nato-1978285987.html

украина

сша

россия

киев

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