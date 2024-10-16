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На Украине рассказали, чего ждут от США - РИА Новости, 16.10.2024
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13:33 16.10.2024 (обновлено: 13:55 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978322907.html
На Украине рассказали, чего ждут от США
На Украине рассказали, чего ждут от США - РИА Новости, 16.10.2024
На Украине рассказали, чего ждут от США
Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года, заявила глава миссии Украины при... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:33
2024-10-16T13:55
в мире
украина
сша
россия
нато
джо байден
наталья галибаренко
киев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года, заявила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко."Наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом... Мы честно верим, что это может быть частью наследия действующей американской администрации", - сказала Галибаренко в интервью агентству Рейтер.В начале октября новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241016/nato-1978285987.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, джо байден, наталья галибаренко, киев, марк рютте
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Джо Байден, Наталья Галибаренко, Киев, Марк Рютте
На Украине рассказали, чего ждут от США

Галибаренко: Украина просит приглашения в НАТО до конца срока Байдена

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украина просит приглашения в НАТО до завершения срока президента США Джо Байдена во второй половине января следующего года, заявила глава миссии Украины при альянсе Наталья Галибаренко.
"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом... Мы честно верим, что это может быть частью наследия действующей американской администрации", - сказала Галибаренко в интервью агентству Рейтер.
В начале октября новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев. В ходе визита он заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, и у России нет права вето по этому вопросу. При этом генсек не назвал никаких сроков возможного приглашения Украины в НАТО, которое требует единогласного решения всех членов альянса.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине
Вчера, 11:08
 
В миреУкраинаСШАРоссияНАТОДжо БайденНаталья ГалибаренкоКиевМарк Рютте
 
 
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