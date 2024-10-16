https://ria.ru/20241016/ukraina-1978279574.html

На Украине за два года завели 60 тысяч дел о дезертирстве

На Украине за два года завели 60 тысяч дел о дезертирстве - РИА Новости, 16.10.2024

На Украине за два года завели 60 тысяч дел о дезертирстве

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:43

2024-10-16T10:43

2024-10-16T10:43

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года, сообщает издание "Украинская правда". "С января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту самовольного оставления части, среди них закрыто 2 592. В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение в виде дезертирства, из которых закрыто 414", - приводит издание данные офиса генпрокурора Украины. Из ответа прокуратуры следует, что при этом с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Количество судебных дел при этом в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений. По данным издания, в 2022 году за самовольное оставление части было вынесено 1,5 тысячи приговоров, в 2023 году - 2,1 тысячи, в этом году приговоры получили 766 военнообязанных. За дезертирство в 2022 году вынесено 179 приговоров, в прошлом году - 195, с января этого года по сентябрь - 177. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.

https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html

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