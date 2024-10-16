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Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978277787.html
Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России
Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России - РИА Новости, 16.10.2024
Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:24
2024-10-16T10:24
специальная военная операция на украине
россия
великобритания
киев
александр сырский
тони радакин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине" - по его словам, британская сторона прорабатывает соответствующие предложения. Сырский отметил, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте. "Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - написал главком ВСУ. Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Как заявил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет - если такое разрешение будет дано, российские ответные меры тут же вступят в силу.
https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html
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россия, великобритания, киев, александр сырский, тони радакин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Великобритания, Киев, Александр Сырский, Тони Радакин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России

Сырский обсудил с Радакином возможность поражения российских военных объектов

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине" - по его словам, британская сторона прорабатывает соответствующие предложения.
Сырский отметил, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте.
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"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - написал главком ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Как заявил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет - если такое разрешение будет дано, российские ответные меры тут же вступят в силу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВеликобританияКиевАлександр СырскийТони РадакинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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