https://ria.ru/20241016/ukraina-1978277787.html

Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России

Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России - РИА Новости, 16.10.2024

Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:24

2024-10-16T10:24

2024-10-16T10:24

специальная военная операция на украине

россия

великобритания

киев

александр сырский

тони радакин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине" - по его словам, британская сторона прорабатывает соответствующие предложения. Сырский отметил, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте. "Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - написал главком ВСУ. Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Как заявил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет - если такое разрешение будет дано, российские ответные меры тут же вступят в силу.

https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, киев, александр сырский, тони радакин, вооруженные силы украины, нато, в мире