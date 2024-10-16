Сырский и глава штаба обороны Британии обсудили возможные удары по России
Сырский обсудил с Радакином возможность поражения российских военных объектов
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности поражения военных объектов России "на стратегической глубине" - по его словам, британская сторона прорабатывает соответствующие предложения.
Сырский отметил, что доложил Радакину об актуальной обстановке на фронте.
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"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - написал главком ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Как заявил 8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет - если такое разрешение будет дано, российские ответные меры тут же вступят в силу.
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