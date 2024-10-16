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СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 16.10.2024 (обновлено: 10:36 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html
СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе
СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе - РИА Новости, 16.10.2024
СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе
США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico. "<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:50
2024-10-16T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сша
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico. "&lt;...&gt; Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — сказал неназванный старший помощник сенатора США, специализирующийся на политике по Украине. При этом, существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если пытаться сбить российские ракеты на Украине, добавил он. Помощник назвал это жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264619.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Израиль
СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе

Politico: США не сбивают ракеты РФ над Украиной из страха перед ядерным оружием

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico.

"<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — сказал неназванный старший помощник сенатора США, специализирующийся на политике по Украине.

При этом, существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если пытаться сбить российские ракеты на Украине, добавил он. Помощник назвал это жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать.

Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСШАИзраиль
 
 
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