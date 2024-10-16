https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html

СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе

СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе - РИА Новости, 16.10.2024

СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе

США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico. "<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:50

2024-10-16T09:50

2024-10-16T10:36

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico. "<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — сказал неназванный старший помощник сенатора США, специализирующийся на политике по Украине. При этом, существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если пытаться сбить российские ракеты на Украине, добавил он. Помощник назвал это жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264619.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша, израиль