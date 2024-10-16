СМИ раскрыли, почему США отказали Украине в важной просьбе
Politico: США не сбивают ракеты РФ над Украиной из страха перед ядерным оружием
© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США помогают Украине осторожнее, чем Израилю, из-за наличия у России ядерного оружия, пишет издание Politico.
"<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — сказал неназванный старший помощник сенатора США, специализирующийся на политике по Украине.
При этом, существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если пытаться сбить российские ракеты на Украине, добавил он. Помощник назвал это жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
"<...> Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — сказал неназванный старший помощник сенатора США, специализирующийся на политике по Украине.
При этом, существует гораздо больший риск ядерной конфронтации, если пытаться сбить российские ракеты на Украине, добавил он. Помощник назвал это жестким ответом, который украинцам, возможно, не понравится слышать.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.