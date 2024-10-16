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В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264436.html
В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине
В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:33
2024-10-16T08:33
специальная военная операция на украине
россия
висбаден
марк рютте
леонид ивлев
нато
украина
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, поскольку альянс не считается с потерями украинцев. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в немецком Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя". "Создаваемый штаб в НАТО лишь усугубит ситуацию, навредит и в конце концов погубит Украину. Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев РИА Новости. Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе специальной военной операции на пути к победе России. "Ротация главарей НАТО никогда и никак не меняла сути этого агрессивного блока. Выслуживаясь перед Вашингтоном, Рютте стремится все активнее втянуть страны альянса в войну с Россией. Действительно, два батальона чиновников нового командования НАТО в курортном Висбадене на западе ФРГ способны нанести серьезный ущерб, но только франкфуртскому пиву и сосискам с тушеной капустой", - подчеркнул депутат. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977783991.html
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
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висбаден
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россия, висбаден, марк рютте, леонид ивлев, нато, украина, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Висбаден, Марк Рютте, Леонид Ивлев, НАТО, Украина, Германия, В мире
В Госдуме обвинили НАТО в усугублении ситуации на Украине

Депутат Ивлев: создаваемый в Германии штаб НАТО усугубит ситуацию на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву лишь усугубит ситуацию на Украине и погубит ее, поскольку альянс не считается с потерями украинцев.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте, посетивший в понедельник создаваемое в немецком Висбадене новое командование по координации военной помощи альянса Киеву (NSATU), заявил, что эта структура "изменит ситуацию на поле боя".
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"Создаваемый штаб в НАТО лишь усугубит ситуацию, навредит и в конце концов погубит Украину. Бюргерское мышление русофоба Рютте плохо учитывает реальную обстановку на поле боя, где ВСУ ежедневно теряют сотни и тысячи личного состава, разбитую и сожженную военную технику. В альянсе не считаются с жизнями украинского народа", - сказал Ивлев РИА Новости.
Он отметил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на поле боя, освобождая территорию от врага, именно они изменяют реальную ситуацию в ходе специальной военной операции на пути к победе России.
«
"Ротация главарей НАТО никогда и никак не меняла сути этого агрессивного блока. Выслуживаясь перед Вашингтоном, Рютте стремится все активнее втянуть страны альянса в войну с Россией. Действительно, два батальона чиновников нового командования НАТО в курортном Висбадене на западе ФРГ способны нанести серьезный ущерб, но только франкфуртскому пиву и сосискам с тушеной капустой", - подчеркнул депутат.
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом этого года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВисбаденМарк РюттеЛеонид ИвлевНАТОУкраинаГерманияВ мире
 
 
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