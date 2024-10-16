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Моор передал ГИБДД 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости
Моор передал ГИБДД 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 16.10.2024
Моор передал ГИБДД 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости
Губернатор Тюменской области Александр Моор передал подразделениям Госавтоинспекции региона 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости, закупленных в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:20
2024-10-16T09:20
2024-10-16T09:20
тюменская область
тюменская область
тобольск
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор передал подразделениям Госавтоинспекции региона 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости, закупленных в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в информационном центре правительства области. "Пятнадцать новых патрульных автомобилей передал подразделениям Госавтоинспекции Тюменской области глава региона... Автомашины, закупленные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", оснащены всем необходимым оборудованием. Одиннадцать из них переданы в полк ДПС ГИБДД, остальные отправятся в Тобольск, Заводоуковский городской округ и Омутинский район", - указано в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции каждый день обеспечивают безопасность на дорогах, поэтому техническое оснащение, в том числе обновление автопарка, для них очень важно, отметил губернатор региона. "Скорость и маневренность необходимы не только при выполнении служебных задач. Автоинспекторы помогают гражданам, не бросают их в беде – знаю много случаев, когда сотрудники везли женщин в роддом, выручали водителей, которые застряли на трассах. Верю, что пополнение автопарка Госавтоинспекции поможет сделать наши дороги еще безопаснее", - написал Моор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тобольск, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тобольск, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости.
Губернатор Тюменской области Александр Моор передал подразделениям Госавтоинспекции региона 15 патрульных автомобилей повышенной проходимости, закупленных в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в информационном центре
правительства области.
"Пятнадцать новых патрульных автомобилей передал подразделениям Госавтоинспекции Тюменской области глава региона... Автомашины, закупленные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", оснащены всем необходимым оборудованием. Одиннадцать из них переданы в полк ДПС ГИБДД, остальные отправятся в Тобольск, Заводоуковский городской округ и Омутинский район", - указано в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции каждый день обеспечивают безопасность на дорогах, поэтому техническое оснащение, в том числе обновление автопарка, для них очень важно, отметил губернатор региона.
"Скорость и маневренность необходимы не только при выполнении служебных задач. Автоинспекторы помогают гражданам, не бросают их в беде – знаю много случаев, когда сотрудники везли женщин в роддом, выручали водителей, которые застряли на трассах. Верю, что пополнение автопарка Госавтоинспекции поможет сделать наши дороги еще безопаснее", - написал Моор в своем Telegram-канале.