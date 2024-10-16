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Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
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05:55 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/turtsija-1978256438.html
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС, так как Анкара, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную ей торговлю, считает глава влиятельного РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:55
2024-10-16T05:55
в мире
россия
турция
брикс
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС, так как Анкара, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную ей торговлю, считает глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС. Так как Турция, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную торговлю. Для того, чтобы Турция сама решала свою судьбу, нужны различные инструменты, различные подходы", - заявил аналитик РИА Новости. По мнению Дашдемира, Анкаре необходима полностью независимая политика, основанная на сбалансированном подходе "Турции необходима полностью независимая политика. Ситуация показывает, что самым главным препятствием на этом пути являются НАТО и империалистский подход Запада. Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 года, поддержка террористической организации FETÖ", - считает собеседник агентства. По его словам, выгода Турция состоит в том, чтобы "проводить сбалансированную политику и твёрдо стоять на ногах". "Другого пути у Турции нет", - подчеркнул аналитик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html
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в мире, россия, турция, брикс, нато, саммит брикс
В мире, Россия, Турция, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Аналитик Optimar Дашдемир: Турция откровенна в намерениях вступить в БРИКС

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС, так как Анкара, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную ей торговлю, считает глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Эксперт рассказал, какой будет политика Турции в БРИКС
Вчера, 07:37
"Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС. Так как Турция, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную торговлю. Для того, чтобы Турция сама решала свою судьбу, нужны различные инструменты, различные подходы", - заявил аналитик РИА Новости.
По мнению Дашдемира, Анкаре необходима полностью независимая политика, основанная на сбалансированном подходе
"Турции необходима полностью независимая политика. Ситуация показывает, что самым главным препятствием на этом пути являются НАТО и империалистский подход Запада. Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 года, поддержка террористической организации FETÖ", - считает собеседник агентства.
По его словам, выгода Турция состоит в том, чтобы "проводить сбалансированную политику и твёрдо стоять на ногах". "Другого пути у Турции нет", - подчеркнул аналитик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Турция может использовать БРИКС как козырь против Запада, пишут СМИ
13 октября, 13:57
 
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