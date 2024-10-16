https://ria.ru/20241016/turtsija-1978256438.html

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 16.10.2024

Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС, так как Анкара, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную ей торговлю, считает глава влиятельного РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:55

2024-10-16T05:55

2024-10-16T05:55

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АНКАРА, 16 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС, так как Анкара, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную ей торговлю, считает глава влиятельного турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar, аналитик Хильми Дашдемир. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что число государств, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34, саммит объединения в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Также Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Турция откровенна в своих намерениях вступить в БРИКС. Так как Турция, шагая вместе с Западом, не может вести комфортную торговлю. Для того, чтобы Турция сама решала свою судьбу, нужны различные инструменты, различные подходы", - заявил аналитик РИА Новости. По мнению Дашдемира, Анкаре необходима полностью независимая политика, основанная на сбалансированном подходе "Турции необходима полностью независимая политика. Ситуация показывает, что самым главным препятствием на этом пути являются НАТО и империалистский подход Запада. Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 года, поддержка террористической организации FETÖ", - считает собеседник агентства. По его словам, выгода Турция состоит в том, чтобы "проводить сбалансированную политику и твёрдо стоять на ногах". "Другого пути у Турции нет", - подчеркнул аналитик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241015/turtsiya-1978063819.html

https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827358.html

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