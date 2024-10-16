Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как выжил
Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Пичугин рассказал, как выжил
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
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МАГАДАН, 16 окт - РИА Новости. Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал журналистам, как ему удалось выжить, передает корреспондент РИА Новости.
"Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься", — вспоминал Пичугин.
Он добавил, что его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.
Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".