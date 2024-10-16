https://ria.ru/20241016/turist-1978255088.html

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как выжил

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как выжил - РИА Новости, 16.10.2024

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как выжил

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал журналистам, как ему удалось выжить, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:26

2024-10-16T05:26

2024-10-16T10:47

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охотское море

россия

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общество

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МАГАДАН, 16 окт - РИА Новости. Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал журналистам, как ему удалось выжить, передает корреспондент РИА Новости. "Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься", — вспоминал Пичугин. Он добавил, что его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов.Ранее пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного доставили в больницу Магадана. Врач сообщил РИА Новости, что состояние Пичугина "более-менее стабильное".

https://ria.ru/20241015/lodka-1978173613.html

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происшествия, охотское море, россия, туристы, общество