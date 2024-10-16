https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html

Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете

Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете - РИА Новости, 16.10.2024

Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете

Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:42

2024-10-16T14:42

2024-10-16T15:04

экономика

технологии

дмитрий григоренко

эльвира набиуллина

владимир путин

госдума рф

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СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке Finopolis 2024."Мы <...> совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций", — сказал замглавы правительства.Он уточнил, что речь идет об идентификации, в том числе с использованием биометрии.Кроме того, законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе банк откажет в выдаче онлайн-кредита."Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их", — добавил вице-премьер.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она указала на рост кредитного мошенничества, когда люди уже не просто отдают свои сбережения, а берут кредиты и переводят деньги аферистам.Владимир Путин в начале октября поручил закрепить в законе защиту от хищения денег методами социальной инженерии. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что такой законопроект внесут в парламент осенью.

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экономика, технологии, дмитрий григоренко, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф