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Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете - РИА Новости, 16.10.2024
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14:42 16.10.2024 (обновлено: 15:04 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html
Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете
Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете - РИА Новости, 16.10.2024
Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете
Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:42
2024-10-16T15:04
экономика
технологии
дмитрий григоренко
эльвира набиуллина
владимир путин
госдума рф
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СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке Finopolis 2024."Мы &lt;...&gt; совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций", — сказал замглавы правительства.Он уточнил, что речь идет об идентификации, в том числе с использованием биометрии.Кроме того, законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе банк откажет в выдаче онлайн-кредита.&quot;Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их&quot;, — добавил вице-премьер.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она указала на рост кредитного мошенничества, когда люди уже не просто отдают свои сбережения, а берут кредиты и переводят деньги аферистам.Владимир Путин в начале октября поручил закрепить в законе защиту от хищения денег методами социальной инженерии. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что такой законопроект внесут в парламент осенью.
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экономика, технологии, дмитрий григоренко, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф
Экономика, Технологии, Дмитрий Григоренко, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Госдума РФ
Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете

Григоренко: правительство и ЦБ готовят проект против мошенничества в интернете

© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Tero Vesalainen
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СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке Finopolis 2024.
«
"Мы <...> совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций", — сказал замглавы правительства.
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Он уточнил, что речь идет об идентификации, в том числе с использованием биометрии.
Кроме того, законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе банк откажет в выдаче онлайн-кредита.
«

"Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их", — добавил вице-премьер.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она указала на рост кредитного мошенничества, когда люди уже не просто отдают свои сбережения, а берут кредиты и переводят деньги аферистам.
Владимир Путин в начале октября поручил закрепить в законе защиту от хищения денег методами социальной инженерии. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что такой законопроект внесут в парламент осенью.
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ЭкономикаТехнологииДмитрий ГригоренкоЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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