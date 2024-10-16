Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете
Григоренко: правительство и ЦБ готовят проект против мошенничества в интернете
© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
© iStock.com / Tero Vesalainen
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Правительство и Банк России для борьбы с мошенниками в интернете собираются ввести дополнительные действия для получения кредита, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке Finopolis 2024.
«
"Мы <...> совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций", — сказал замглавы правительства.
Он уточнил, что речь идет об идентификации, в том числе с использованием биометрии.
Кроме того, законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе банк откажет в выдаче онлайн-кредита.
«
"Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их", — добавил вице-премьер.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она указала на рост кредитного мошенничества, когда люди уже не просто отдают свои сбережения, а берут кредиты и переводят деньги аферистам.
Владимир Путин в начале октября поручил закрепить в законе защиту от хищения денег методами социальной инженерии. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что такой законопроект внесут в парламент осенью.
Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp
15 октября, 10:13