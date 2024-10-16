https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978282454.html
Очевидцы сообщили о массированных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана
Очевидцы сообщили о массированных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана - РИА Новости, 16.10.2024
Очевидцы сообщили о массированных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана
Самолеты израильских ВВС с утра атакуют кварталы города Набатия на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:58
2024-10-16T10:58
2024-10-16T12:44
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БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС с утра атакуют кварталы города Набатия на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы. "В течение получаса около 15 ударов. Очень сильные взрывы. Дома рушатся полностью", — рассказал собеседник агентства. По словам очевидца, бомбардировке подвергается и квартал, где расположена больница — одна из немногих, которая продолжает принимать раненых. Позже ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что при бомбардировке погибли мэр Набатии Ахмад Кхейль и пятеро сотрудников муниципалитета, в том числе руководитель по работе со СМИ на юге Ливана Мохамад Битар. Удар по зданию муниципалитета наносился во время планового совещания по вопросам гуманитарного характера.Израильские военные, со своей стороны, сообщили, что уничтожили на юге Ливана сеть туннельных маршрутов, которые использовались спецподразделением "Хезболлы" "Радван". Сеть пролегала под жилыми домами в центре Набатии, добавили в ЦАХАЛ.Там также добавили, что поразили десятки объектов "Хезболлы", в том числе транспортную инфраструктуру, командные центры и склады оружия.Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлоcь эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241015/puski-1978237631.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Очевидцы сообщили о массированных ударах ЦАХАЛ по югу Ливана
Очевидцы: израильские ВВС наносят удары по городу Набатия на юге Ливана
БЕЙРУТ, 16 окт — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС с утра атакуют кварталы города Набатия на юге Ливана, сообщили РИА Новости очевидцы.
"В течение получаса около 15 ударов. Очень сильные взрывы. Дома рушатся полностью", — рассказал собеседник агентства.
По словам очевидца, бомбардировке подвергается и квартал, где расположена больница — одна из немногих, которая продолжает принимать раненых.
Позже ливанский телеканал "Аль-Джадид"
сообщил, что при бомбардировке погибли мэр Набатии Ахмад Кхейль и пятеро сотрудников муниципалитета, в том числе руководитель по работе со СМИ на юге Ливана Мохамад Битар. Удар по зданию муниципалитета наносился во время планового совещания по вопросам гуманитарного характера.
Набатия — один из крупнейших городов на юге Ливана с населением около 100 тысяч человек, не считая беженцев из пограничных с Израилем деревень.
Израильские военные, со своей стороны, сообщили, что уничтожили на юге Ливана сеть туннельных маршрутов, которые использовались спецподразделением "Хезболлы" "Радван". Сеть пролегала под жилыми домами в центре Набатии, добавили в ЦАХАЛ.
Там также добавили, что поразили десятки объектов "Хезболлы", в том числе транспортную инфраструктуру, командные центры и склады оружия.
Израильская авиация с 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана
. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". После точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла
и многие высокопоставленные командиры организации.
С 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана. В результате погибли уже более двух тысяч человек, свыше миллиона стали беженцами.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и, несмотря на потери в командном составе, ведут наземные бои.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлоcь эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.