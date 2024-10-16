https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html

Корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению на море

Корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению на море - РИА Новости, 16.10.2024

Корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению на море

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели в Восточно-Китайском море тренировку по спасению на море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:22

2024-10-16T05:22

2024-10-16T05:22

китай

атр

восточно-китайское море

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели в Восточно-Китайском море тренировку по спасению на море, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время продолжает патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "По замыслу учения одно из гражданских судов, находящихся в районе патрулирования, подало сигнал бедствия. Штабом отряда было принято решение оперативно направить к месту бедствия спасательный вертолёт Ка-27ПС. После обследования назначенного района с воздуха и обнаружения на поверхности "терпящего бедствие", российская спасательная группа выполнила подъём с воды манекена в гидрокостюме и доставила его на БПК "Адмирал Трибуц", где условно ему была оказана необходимая первая помощь", - говорится в сообщении. В рамках российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в составе совместного отряда боевых кораблей ВМФ России представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в патрулировании задействованы эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования был проведен ряд тренировок по противолодочной и противовоздушной обороне с выполнением учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

https://ria.ru/20241014/korabli-1977890978.html

https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html

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китай, атр, восточно-китайское море, вмф рф, безопасность