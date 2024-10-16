https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

Трамп назвал реальный срок мировой войны

Трамп назвал реальный срок мировой войны - РИА Новости, 16.10.2024

Трамп назвал реальный срок мировой войны

Неспокойно в солнечной Калифорнии, нерадостны лица простых калифорнийцев. Кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал с гастролью в штат, где большинство... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:00

2024-10-16T08:01

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Неспокойно в солнечной Калифорнии, нерадостны лица простых калифорнийцев. Кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал с гастролью в штат, где большинство его терпеть не может, и предупредил, что апокалипсис близко — три-четыре месяца осталось:"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас в правительстве".Впрочем, как обещает Трамп, в случае его возвращения в Белый дом мировой бойни не случится. Более того, он урегулирует конфликт на Украине и "прекратит хаос на Ближнем Востоке".Это стандартный репертуар Трампа, хит последних недель. Вместо "Сделаем Америку снова великой" лозунг "Или я, или мировая война" (иногда — для разнообразия — ядерная). Республиканец имеет в виду, что его противница Камала Харрис — некомпетентная хохотушка с низким ай-кью (это цитата) — и доведет планету до катастрофы, если станет президентом. Или придет Трамп и просто все поправит.Это работает. Последние общенациональные соцопросы показали равенство рейтингов кандидатов, однако республиканец опережает вице-президента в большинстве важных штатов — в так называемых неопределившихся. Кроме того, респонденты последовательно отдают предпочтение Трампу в вопросах экономики, внешней политики и украинского конфликта. Зато Харрис лидирует по таким, например, позициям, как здравоохранение и образование.Кто-то из них напугал страну: то ли Трамп своими апокалиптическими прогнозами, то ли Харрис, когда ее поведение подтверждало оценки Трампа. В любом случае пожилой миллиардер смог, говоря шаблонами политологов, переломить негативный тренд: в начале осени он заметно отставал от Харрис как кандидатки более свежей и менее душной. Значит, продолжит запугивать войной.В общем, обычная предвыборная борьба. Но это, к сожалению, не означает, что кризиса, эквивалентного третьей мировой или первой ядерной, через три-четыре месяца (скорее позже, вряд ли раньше) точно не случится. Только избрание Трампа — отнюдь не гарантия: он сам запросто может стать причиной такого кризиса.В случае с Ближним Востоком Трамп попросту врет. Главная причина хаоса там — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который закусил удила и переходит все новые красные линии в секторе Газа, Ливане и Иране, несмотря на протест Вашингтона, где война мешает кампании Харрис.У Нетаньяху свои мотивы. Прекращение войны для него наверняка означает потерю власти и конец политической карьеры, а в глазах горит желание уничтожить побольше врагов, ведь пока Израиль побеждает во всех битвах, в которые вступил. И главное: он считает Байдена "хромой уткой" и ждет Трампа, который был самым произраильским президентом в истории США. С таким человеком в Вашингтоне можно перейти еще больше красных линий.Если же Трамп правда рассчитывает "прекратить хаос", то полагается на свою неотразимость и на хорошие отношения с Нетаньяху. На то, что ему, такому классному парню, израильский премьер не откажет — и сразу все прекратит, потому что будет ориентироваться на Трампа, а не на свою любовь к власти или понимание интересов Израиля. Настоящий Нетаньяху будет исходить из того, что Трамп-то уж точно не сдаст Израиль, что бы последний ни творил.Что же касается ситуации вокруг Украины, она оставляет главному противнику России (это не Джо Байден и не Камала Харрис, а США как государство) не так уж много вариантов, а хороших для Вашингтона нет вообще. Хороший для них был бы тот, который позволил бы диктовать России условия с позиции силы — подобного хотели бы и Харрис, и сам Трамп. Но такого не просматривается — Украина подвела.Во-первых, близка потеря Красноармейска (Покровска), а это фатально для украинской сталелитейной промышленности. Во-вторых, прогорает авантюра ВСУ в Курской области. В-третьих, охота на пушечное мясо вышла на новый уровень: мужчин ловят буквально везде и уже угрожают поквартирным обходом, превращая украинские города в женские царства невроза.Чтобы украинский проект США не прогорел, нужно что-то делать — неважно, Трамп ты или Харрис. От обоих в сложившихся условиях стоит ожидать некоей сделки, которая будет предложена Москве для заморозки конфликта, чтобы Украина и ее спонсоры могли передохнуть. Однако принятие всех условий России в данном случае — это для Вашингтона и Киева почти капитуляция, поэтому в Белом доме изложат такой план, который удовлетворяет требования Москвы лишь частично. Эдакий "компромисс".Очевидно, Россия сохранит контроль за теми территориями, которые к тому моменту займет ее армия. Очевидно и то, что Вашингтон не признает изменения границ официально (он даже вхождение Прибалтики в СССР не признавал). Москва получит от Киева обещание не посягать на решение территориального спора силой, а Киев от Запада — некие гарантии безопасности, которые подразумевают вовлечение НАТО в конфликт в случае его возобновления.Судя по утечкам, это максимум того, что может пока предложить Вашингтон. Причем пресловутые "гарантии безопасности" — это либо приглашение Украины в НАТО (по плану секретариата НАТО), либо его аналог через односторонние обязательства членов альянса. В любом случае это противоречит базовому требованию России о нейтральном статусе Украины.Значит, отказ Москвы предопределен, поэтому предложение будет подкреплено угрозой типа "если вы не согласитесь, мы пойдем на это". А выбор "этого" у Трампа или у Харрис небогат — это сценарий эскалации, при котором будут удовлетворены некоторые требования Владимира Зеленского. Вряд ли это требование о новых горах оружия, скорее — о снятии ограничений на использование уже имеющегося, то есть дальнобойных ракет.Что возвращает всех к предупреждению президента России Владимира Путина, подчеркнувшего, что подобное будет расценено как совместное нападение Украины и НАТО на Россию, потому что только натовские специалисты могут задавать дальнобойным ракетам цели.Если США проигнорируют данное предупреждение действием, Европа реально окажется на грани ядерной войны. Этого не произойдет до ноябрьских выборов и вряд ли до пересменки в Белом доме, но после нее обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном рискует стать довольно коротким.Украинцы еще недостаточно отчаялись, а на Западе недостаточно проиграли, чтобы отступить на устраивающее Россию расстояние. Но и Трамп напрасно считает, что Россия разоружится перед его обаянием и откажется от реализации своих национальных интересов. А если не откажется — обидчивый и импульсивный миллиардер даже больше похож на того, кто будет действовать с позиции силы и угроз, чем Харрис. Потому что ей, по крайней мере, наплевать на Украину. И потому что нельзя быть большим эгоцентриком, чем Трамп.Из-за безумных и самоуверенных действий Запада появилась инерция военного конфликта, которую теперь сложно преодолеть. Любой новый президент США окажется перед выбором между эскалацией и капитуляцией. И любой ближе к тому, чтобы отвергнуть капитуляцию по причинам как политическим, так и личным.Трамп заявляет, что Харрис развяжет третью мировую, а он не развяжет. В реальности опасны оба.

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https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html

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аналитика, россия, украина, дональд трамп, сша