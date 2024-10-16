https://ria.ru/20241016/tochki-1978384348.html
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:04
2024-10-16T18:04
2024-10-16T18:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-35м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978382526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_278aa7ca12ce6ed221f047069d0e7e3d.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ", — рассказали в ведомстве. Также экипажи уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесу. Армия продолжает операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978382526_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_935e43189c4b289d6be7008609ff2946.jpg
Уничтожение огневых точек ВСУ в курском приграничье
Минобороны опубликовало кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ в приграничном районе Курской области
Группа ударных вертолетов Ми-35м, Ми-28нм, Ка-52м выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск
в приграничном районе Курской области.
По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ.
Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ скрытую в лесистой местности.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
2024-10-16T18:04
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ми-28НМ
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
МО РФ: группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области