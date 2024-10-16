Рейтинг@Mail.ru
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 16.10.2024 (обновлено: 18:36 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/tochki-1978384348.html
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:04
2024-10-16T18:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-35м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978382526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_278aa7ca12ce6ed221f047069d0e7e3d.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ", — рассказали в ведомстве. Также экипажи уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесу. Армия продолжает операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение огневых точек ВСУ в курском приграничье
Минобороны опубликовало кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ в приграничном районе Курской области Группа ударных вертолетов Ми-35м, Ми-28нм, Ка-52м выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ. Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ скрытую в лесистой местности. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
2024-10-16T18:04
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978382526_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_935e43189c4b289d6be7008609ff2946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ми-28НМ
Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

МО РФ: группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны.
"Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Также экипажи уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесу.
Армия продолжает операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМи-35ММи-28НМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала