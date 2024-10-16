https://ria.ru/20241016/tochki-1978384348.html

Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024

Группа ударных вертолетов уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:04

2024-10-16T18:04

2024-10-16T18:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

ми-35м

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные вертолеты уничтожили расчет украинской артиллерийской установки в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ", — рассказали в ведомстве. Также экипажи уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесу. Армия продолжает операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Уничтожение огневых точек ВСУ в курском приграничье Минобороны опубликовало кадры работы экипажей армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ в приграничном районе Курской области Группа ударных вертолетов Ми-35м, Ми-28нм, Ка-52м выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ. Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ скрытую в лесистой местности. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. 2024-10-16T18:04 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-35м, ми-28нм