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В Турции устанавливают причину гибели россиянки
В Турции устанавливают причину гибели россиянки - РИА Новости, 16.10.2024
В Турции устанавливают причину гибели россиянки
Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:19
2024-10-16T11:19
2024-10-16T11:40
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СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре."12 октября в посольство обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября М. Караджа ушла из дома в неизвестном направлении", - сообщили дипломаты.Консульские сотрудники установили связь с ее мужем и братом."Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа Х. Караджа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду. Причина смерти устанавливается компетентным органам Турции", - сообщили в посольстве.Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей, подчеркнули в дипмиссии.
https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html
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в мире, россия, турция
В Турции устанавливают причину гибели россиянки
Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки в Орду
СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
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"12 октября в посольство обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября М. Караджа ушла из дома в неизвестном направлении", - сообщили дипломаты.
Консульские сотрудники установили связь с ее мужем и братом.
"Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа Х. Караджа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду. Причина смерти устанавливается компетентным органам Турции", - сообщили в посольстве.
Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей, подчеркнули в дипмиссии.