Рейтинг@Mail.ru
В Турции устанавливают причину гибели россиянки - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 16.10.2024 (обновлено: 11:40 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/telo-1978289906.html
В Турции устанавливают причину гибели россиянки
В Турции устанавливают причину гибели россиянки - РИА Новости, 16.10.2024
В Турции устанавливают причину гибели россиянки
Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:19
2024-10-16T11:40
в мире
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg
СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре."12 октября в посольство обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября М. Караджа ушла из дома в неизвестном направлении", - сообщили дипломаты.Консульские сотрудники установили связь с ее мужем и братом."Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа Х. Караджа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду. Причина смерти устанавливается компетентным органам Турции", - сообщили в посольстве.Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей, подчеркнули в дипмиссии.
https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6fa142da26056dba6635a544f05bb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция
В Турции устанавливают причину гибели россиянки

Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки в Орду

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Компетентные органы Турции устанавливают причину гибели россиянки Маргариты Караджа, тело которой обнаружили в провинции Орду во вторник, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
«
"12 октября в посольство обратилась дочь росгражданки Маргариты Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери, проживающей в городе Орду и являющейся гражданкой России и Турции. 8 октября М. Караджа ушла из дома в неизвестном направлении", - сообщили дипломаты.
Консульские сотрудники установили связь с ее мужем и братом.
"Поисками пропавшей занималась турецкая полиция и волонтеры по заявлению мужа Х. Караджа, гражданина Турецкой Республики. 15 октября тело пропавшей было обнаружено в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду. Причина смерти устанавливается компетентным органам Турции", - сообщили в посольстве.
Консульские сотрудники оказывают все необходимое содействие родственникам погибшей, подчеркнули в дипмиссии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Турции задержали россиянку, оставившую новорожденного ребенка в аэропорту
15 октября, 15:08
 
В миреРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала