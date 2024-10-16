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Россиянам рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 16.10.2024
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16:30 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/telegram-1978360051.html
Россиянам рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
Россиянам рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 16.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:30
2024-10-16T16:30
технологии
россия
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в его Telegram-канале. "Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении ведомства. В мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241012/whatsapp-1977699144.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, россия, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники крадут аккаунты в Telegram через сообщения от службы поддержки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенники реализуют новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram через фиктивные сообщения от службы поддержки, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в его Telegram-канале.
«
"Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении ведомства.
В мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp
12 октября, 02:17
 
ТехнологииРоссияTelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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