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Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив

Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 16.10.2024

Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил о приостановке полётов в Тель-Авив и из него до января 2025 года из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T01:17

2024-10-16T01:17

2024-10-16T01:17

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил о приостановке полётов в Тель-Авив и из него до января 2025 года из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "В связи с текущей ситуацией в регионе Wizz Air временно приостанавливает полёты в Тель-Авив и из Тель-Авива до 14 января 2025 года включительно", - следует из заявления авиакомпании, опубликованного на её официальном сайте. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html

https://ria.ru/20240825/tel-aviv-1968402546.html

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в мире, израиль, тель-авив, ближний восток, хезболла, wizz air, хамас