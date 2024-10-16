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Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов - РИА Новости, 16.10.2024

Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Народный артист Татарстана и России, лауреат Госпремии СССР и российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ринат Тазетдинов ушел из жизни в Казани РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:31

2024-10-16T21:31

2024-10-16T21:31

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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Народный артист Татарстана и России, лауреат Госпремии СССР и российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ринат Тазетдинов ушел из жизни в Казани на 87-м году жизни, сообщает Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, где служил артист. "Театральное искусство Республики Татарстан глубоко скорбит. Сегодня ушел из жизни лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, народный артист Республики Татарстан и России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М. Салимжанова, первый лауреат российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Тазетдинов Ринат Арифзянович", - говорится в Telegram-канале театра. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста. Прощание с Тазетдиновым состоится 18 октября в 10.00 в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала. Как отмечает постпредство Татарстана в Москве, Тазетдинов - один из знаменитых щепкинцев и ведущий актер Татарского государственного академического театра имени Г. Камала за более чем 60 лет работы создал на сцене свыше 100 разноплановых, разнохарактерных образов. Он был одним из самых популярных и любимых актеров в республике и за ее пределами, с особым нетерпением ждали его и московские зрители. Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище имени Щепкина. В том же году поступил в труппу Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Среди знаковых спектаклей, в которых он играл, "Три аршина земли", "В ночь лунного затмения", "Кул Гали", "Тартюф", "Антоний и Клеопатра", "Мы ухо­дим, вы остаетесь", "Вот так случилось", "Идегей", "Жизнь есть сон" и другие.

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