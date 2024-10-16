https://ria.ru/20241016/tatarstan-1978383860.html

Число мер поддержки участников СВО и их семей возросло в Татарстане

Число мер поддержки участников СВО и их семей возросло в Татарстане - РИА Новости, 16.10.2024

Число мер поддержки участников СВО и их семей возросло в Татарстане

Количество льгот и мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Татарстане возросло до 2,2 тысячи, сообщает министерство юстиции... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:03

2024-10-16T18:03

2024-10-16T18:03

республика татарстан

казань

чистопольский район

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. Количество льгот и мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Татарстане возросло до 2,2 тысячи, сообщает министерство юстиции республики. "В муниципальных образованиях Татарстана с 2022 года активно реализуются льготы и меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На 1 января 2023 года в республике уже было предусмотрено 1,36 тысячи льгот и мер поддержки участников СВО и членов их семей по 14 видам. В текущем году их количество увеличилось до 2,22 тысячи по 16 видам", - говорится в сообщении. В частности в соответствии с последними решениями в перечень дополнительных мер были включены инициативы, направленные на улучшение условий жизни военнослужащих и их близких. Это, например, освобождение от родительской платы за содержание детей в общеобразовательных школах-интернатах. Также предусмотрено признание безнадежной к взысканию недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и штрафам. Отмечается, что важным направлением работы является оказание правовой помощи в разработке таких актов, а также внесение необходимых изменений в действующие документы. Меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям, охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальная поддержка, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан и другие значимые меры. В частности, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действует бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси. В Набережных Челнах и 13 районах республики предусмотрены льготы по земельному налогу. Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации или контракту для участия в СВО, а также их семьи освобождаются от налога на один неиспользуемый для бизнеса земельный участок. В 1,6 тысячи населенных пунктов 33 районов республики по решениям сходов граждан участники СВО и их семьи освобождены от уплаты средств самообложения на 2024 год (полностью или частично). В городских округах и во многих районах республики предоставляется дополнительная помощь: бесплатные пришкольные лагеря и первоочередное право на приобретение путевок в муниципальные лагеря, бесплатные завтраки и обеды для школьников, компенсация части расходов на услуги по уходу за детьми в детсадах.

https://ria.ru/20240927/tatarstan-1975071732.html

https://ria.ru/20240927/minnikhanov-1974963699.html

https://ria.ru/20241015/briks-1978207892.html

казань

чистопольский район

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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казань, чистопольский район, набережные челны, республика татарстан (татарстан)