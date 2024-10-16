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ВСУ потеряли до сотни военнослужащих в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли до сотни военнослужащих в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 16.10.2024
ВСУ потеряли до сотни военнослужащих в зоне действий группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:08
2024-10-16T12:08
2024-10-16T12:10
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих и самоходку Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 152-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, уточнили в ведомстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ потеряли до сотни военнослужащих в зоне действий группировки "Восток"
МО: группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и заняла выгодные рубежи