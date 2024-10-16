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Ганчев рассказал, зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 16.10.2024 (обновлено: 10:30 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/svo-1978274362.html
Ганчев рассказал, зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
Ганчев рассказал, зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска - РИА Новости, 16.10.2024
Ганчев рассказал, зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
Украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:05
2024-10-16T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.По словам Ганчева, российские войска продолжают продвигаться на купянском направлении, за последние недели освобождено несколько населенных пунктов, там сейчас идет зачистка."В это же время так называемый глава Харьковской области, украинской, Олег Синегубов объявил о том, что начинается принудительная эвакуация города Купинска и прилегающие к нему территории. …Наступление в сторону Купянска продолжается. Конечно, они осознают, что рано или поздно этот город будет освобожден, и, естественно, они предпринимают все усилия для того, чтобы, прежде всего, эвакуировать все органы власти, силовые структуры, ну и в том числе, население", - сказал Ганчев.По его информации, украинские власти регулярно проводят принудительные эвакуации не только в Купянске, но и других населенных пунктах."Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародёрствами, изнасилованиями", - добавил Ганчев.Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241016/vsu-1978266136.html
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в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал, зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска

Ганчев: Украина эвакуирует жителей Купянска, так как они видели преступления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Украинские власти начали эвакуировать администрацию и силовиков, а также население из Купянска, видя наступление ВС РФ в направлении города, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, российские войска продолжают продвигаться на купянском направлении, за последние недели освобождено несколько населенных пунктов, там сейчас идет зачистка.
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"В это же время так называемый глава Харьковской области, украинской, Олег Синегубов объявил о том, что начинается принудительная эвакуация города Купинска и прилегающие к нему территории. …Наступление в сторону Купянска продолжается. Конечно, они осознают, что рано или поздно этот город будет освобожден, и, естественно, они предпринимают все усилия для того, чтобы, прежде всего, эвакуировать все органы власти, силовые структуры, ну и в том числе, население", - сказал Ганчев.
По его информации, украинские власти регулярно проводят принудительные эвакуации не только в Купянске, но и других населенных пунктах.
"Очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародёрствами, изнасилованиями", - добавил Ганчев.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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