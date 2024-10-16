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Врач назвала вредные супы - РИА Новости, 16.10.2024
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03:27 16.10.2024 (обновлено: 10:35 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/sup-1978247819.html
Врач назвала вредные супы
Врач назвала вредные супы - РИА Новости, 16.10.2024
Врач назвала вредные супы
Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:27
2024-10-16T10:35
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке", — сказала Сухорукова. Грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не следует есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. А гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ, добавила врач.
https://ria.ru/20241009/sok-1728514547.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач назвала вредные супы

Гастроэнтеролог Сухорукова назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными

© Depositphotos.com / smspsyРыбная солянка
Рыбная солянка - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Depositphotos.com / smspsy
Рыбная солянка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке", — сказала Сухорукова.
Грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не следует есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. А гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ, добавила врач.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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