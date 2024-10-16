https://ria.ru/20241016/sup-1978247819.html

Врач назвала вредные супы

Врач назвала вредные супы - РИА Новости, 16.10.2024

Врач назвала вредные супы

Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:27

2024-10-16T03:27

2024-10-16T10:35

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке", — сказала Сухорукова. Грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не следует есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. А гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ, добавила врач.

https://ria.ru/20241009/sok-1728514547.html

московская область (подмосковье)

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2024

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общество, московская область (подмосковье)