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Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову - РИА Новости, 16.10.2024
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12:46 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sud-1978312402.html
Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову
Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову - РИА Новости, 16.10.2024
Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову
Верховный суд РФ утвердил 12-летний срок за госизмену ученому Анатолию Губанову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:46
2024-10-16T12:46
россия
анатолий губанов
московский городской суд
цаги имени н. е. жуковского
московский физико-технический институт
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил 12-летний срок за госизмену ученому Анатолию Губанову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали ученого в декабре 2020 года. Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима в октябре 2023-го. Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
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россия, анатолий губанов, московский городской суд, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, происшествия
Россия, Анатолий Губанов, Московский городской суд, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московский физико-технический институт, Происшествия
Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову

Верховный суд оставил без изменения приговор ученому ЦАГИ Губанову за госизмену

© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : ЦАГИ
Ученый Анатолий Губанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил 12-летний срок за госизмену ученому Анатолию Губанову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.
Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали ученого в декабре 2020 года. Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима в октябре 2023-го.
Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ).
Он занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.
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РоссияАнатолий ГубановМосковский городской судЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтПроисшествия
 
 
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