https://ria.ru/20241016/sud-1978312402.html

Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову

Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову - РИА Новости, 16.10.2024

Верховный суд утвердил приговор ученому Губанову

Верховный суд РФ утвердил 12-летний срок за госизмену ученому Анатолию Губанову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:46

2024-10-16T12:46

2024-10-16T12:46

россия

анатолий губанов

московский городской суд

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил 12-летний срок за госизмену ученому Анатолию Губанову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства. Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно". Арестовали ученого в декабре 2020 года. Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима в октябре 2023-го. Губанов - кандидат технических наук, работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах, написал по этим темам свыше ста научных работ на русском и английском языках, следовало из информации на сайте научной электронной библиотеки elibrary.

https://ria.ru/20240417/golubkin-1940568487.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, анатолий губанов, московский городской суд, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, происшествия