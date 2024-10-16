https://ria.ru/20241016/sud-1978296968.html

Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе

Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе - РИА Новости, 16.10.2024

Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе

Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:48

2024-10-16T11:48

2024-10-16T11:48

владислав бакальчук

wildberries

москва

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА Новости. В среду прошли предварительные слушания по делу. Супруги ограничились отправкой в суд своих юристов. "Суд назначил еще одно предварительное слушание по делу на 23 октября", - сообщила журналистам представитель Бакальчука Елена Ковалева. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на протокольную съемку. Ким подала иск в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака.

https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html

москва

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владислав бакальчук, wildberries, москва, татьяна бакальчук