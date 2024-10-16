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Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе
Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе - РИА Новости, 16.10.2024
Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе
Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:48
2024-10-16T11:48
2024-10-16T11:48
владислав бакальчук
wildberries
москва
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в Савеловский суд Москвы на бракоразводный процесс, передает корреспондент РИА Новости. В среду прошли предварительные слушания по делу. Супруги ограничились отправкой в суд своих юристов. "Суд назначил еще одно предварительное слушание по делу на 23 октября", - сообщила журналистам представитель Бакальчука Елена Ковалева. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на протокольную съемку. Ким подала иск в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
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владислав бакальчук, wildberries, москва, татьяна бакальчук
Владислав Бакальчук, Wildberries, Москва, Татьяна Бакальчук
Основательница Wildberries и ее супруг не пришли на заседание о разводе
Основательница Wildberries Ким и ее супруг Бакальчук не пришли в суд на развод